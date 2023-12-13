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بلدية بيشة تعزّز جودة الحياة بمشاريع نوعية بقيمة 300 مليون ريال

12/13/2023 2:33:30 PM
(MENAFN- Al Watan) عززت بلدية محافظة بيشة من جودة الحياة بالمحافظة ومراكزها بمشاريع بلدية نوعية ومتنوعة بلغت قيمتها ٣٠٠ مليون ريال، وتهدف إلى التنمية والتطوير وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال الإحلال والتطوير والتحسين والمعالجة في البنية التحتية والطرق والشوارع والساحات والأحياء السكنية، إلى جانبِ الحدائق العامة ونظافة المزروعات وتأهيل المسطحات الخضراء وتجميل البيئة بالمحافظة ومراكزها.
من جهته، قال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان إن البلدية تعمل جاهدةً على تلبية احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية والتنموية بدعمٍ ومتابعةٍ من أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، موضحًا أن البلدية تعمل وفق خطة عمل شاملة لتغطية كامل المخططات والأحياء بمشاريع السفلتة والصيانة والارتقاء بجميع الطرق والشوارع ومراكزها وفق أعلى المعايير والجودة وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي، فضلاً عن أعمال النظافة وتطوير الميادين والساحات العامة والحدائق ودعم المسطحات الخضراء وزيادة مساحتها.
وأضاف آل جلبان أنه اعتُمد لهذه المشاريع مبلغ ٣٠٠ مليون ريال وهي لأعمال صيانة الطرق والشوارع التي شملت مواقع متنوعة في المحافظة وبعقودٍ عملٍ مختلفةٍ بحيث تشمل أعمال الكهرباء والسفلتة والإنارة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن الأعمال تمت خلال الفترة الماضية ومازال العمل مستمرًا في مواقع أخرى متنوعة في ظل متابعة البلدية لنسبِ الإنجاز في المخططات والأحياء السكنية والطرق والشوارع والحدائق التي هي محل عنايةٍ واهتمامٍ مستمرٍ بأن تكون وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة في أعمال التنفيذ والسلامة المرورية وأن يتم إنجازها في المواعيد المحددة مع المقاولين ومُتعهدي الأعمال.

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