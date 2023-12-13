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153 دولة في الأمم المتحدة تؤيد قرارا بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة

12/13/2023 2:32:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوتت 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار عربي-اسلامي يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما عارضته 10 دول بينها إٍسرائيل وامتنعت 23 اخرى عن التصويت.
وبذلك يكون القرار قد حظي بتأييد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي قبل ايام.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة منذ 68 يوماً.

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