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نادي بالستينو التشيلي: إسرائيل اختطفت مسؤولاً بالنادي وأمرت بحبسه 6 أشهر

12/13/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال منسّق أكاديمية نادي بالستينو التشيلي في فلسطين، أنس أبو سرور، يوم الجمعة الماضي. أفادَ "بالستينو" في تغريدةٍ على موقع "إكس" بأن السلطات الإسرائيلية قد اختطفت أبو سرور دون توجيه أي تهمة رسمية له، وقررت حبسه 6 أشهر.
وقال باليستينو، في تغريدة في موقع "إكس": "تم اعتقال أبو سرور من جانب الجيش الإسرائيلي، وحُكم عليه بالسجن مدة 6 أشهر من دون توجيه أي تهم إليه. كل الدعم له ولعائلته".

يعود تاريخ تأسيس نادي بالستينو إلى عام 1920 عندما أُسّسَ من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في مدينة أوسورنو جنوبي تشيلي. اختارَ مؤسسو النادي اسم "كلوب ديبورتيفو بالستينو"، ويعني باللغة الإسبانية "النادي الرياضي الفلسطيني".


هدفَ إنشاء النادي لجمع الجاليات العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص في تشيلي، وتلك الأخيرة تمثل كتلة سكانية تتجاوز نصف مليون نسمة. ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، يعمل النادي على تقديم الدعم والتأييد لقضية فلسطين، ويندرج ذلك ضمن أولوياته الأساسية.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، أعلن النادي عن افتتاح أكاديميته الجديدة في قطاع غزة، كجزءٍ من مبادرته لتدريب الأطفال في كرة القدم، وذلك كواحد من فروعه في فلسطين إلى جانب أكاديميته في رام الله.


بادر النادي التشيلي بحملة لجمع التبرعات، بهدف شراء الإمدادات الطبية لدعم الجهود الإنسانية في غزة. وشهدت المباراة الأخيرة للفريق دخول أشبال النادي إلى أرض الملعب، رافعين علم فلسطين، كمظهر لدعمهم الصادق والمتواصل لفلسطين. -وكالات

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