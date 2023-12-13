انتخاب صهيب اسماعيل عضواً في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس

انتخاب صهيب اسماعيل عضواً في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس
التاريخ
12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - انتخب صهيب اسماعيل، أمين سر الاتحاد الأردني للتنس، في عضوية مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي جرى يوم أمس الثلاثاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وعبر صهيب اسماعيل عن اعتزازه بتوليه هذا المنصب ومؤكداً سعيه لخدمة رياضة التنس الأردنية والآسيوية من خلال فوزه بانتخابات مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس.
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