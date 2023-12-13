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انتخاب صهيب اسماعيل عضواً في مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - انتخب صهيب اسماعيل، أمين سر الاتحاد الأردني للتنس، في عضوية مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي جرى يوم أمس الثلاثاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وعبر صهيب اسماعيل عن اعتزازه بتوليه هذا المنصب ومؤكداً سعيه لخدمة رياضة التنس الأردنية والآسيوية من خلال فوزه بانتخابات مجلس الاتحاد الآسيوي للتنس.

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