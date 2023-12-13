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المنسي: أبواب الانضمام لـمنتخبات اليد لن تغلق أمام أي لاعب متميز

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد الدكتور تيسير المنسي أن أبواب الانضمام للمنتخبات الوطنية لن تغلق أمام أي لاعب متميز يظهر بصورة طيبة خلال المنافسات المحلية، لافتا إلى أن الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على تدريبات المنتخبات الوطنية، وضع البرامج الفنية التي تركز على اللاعبين الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، إلى جانب منح الفئات العمرية الاهتمام الكبير نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير اللعبة.
وقال المنسي "النهج الجديد الذي اتبعه الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني في اختيار اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026، يمنح الفرصة لكافة اللاعبين لاثبات قدراتهم من خلال البرامج التدريبية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن، وأن هذا النهج ركز على لاعبي المنتخب الوطني للشباب، الذين ينتظرهم استحقاق مهم يتمثل بالمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام خلال خلال الفترة من 25 تموز (يوليو) ولغاية 3 آب (أغسطس) المقبل".
وحول أبرز ما جاء في خطة الاتحاد المقبلة، بين المنسي أن الاتحاد رفع إلى اللجنة الأولمبية مشاريع تخص المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات والشابات والشباب 2004 والناشئين 2006 والواعدين 2008، وهي مشاريع ذات أهمية كبيرة تلبي طموحات الاتحاد وعشاق اللعبة، وتشتمل على البرامج الفنية الكاملة من ناحية التدريبات والمعسكرات والمشاركات، لافتا إلى أن عمل مشروع مراكز الواعدين الذي بدأ الاتحاد بتنفيذه مطلع العام 2018 بدأ يجني ثماره من خلال المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين والأشبال، في الوقت الذي ينظر فيه الاتحاد إلى المنتخب الوطني للشباب بأهمية بالغة، وبكل ثقة وتفاؤل باعتباره نواة المنتخب الوطني للرجال.
واضاف المنسي "سيتم قريبا البدء في تجميع مراكز النخبة لمنتخبات مواليد 2010، والانطلاق بمشاريع مخصصة لمنتخبات مواليد 2012 و2014، وذلك بهدف التوسع العمودي باتجاه اللاعبين النخبة والمميزين، اضافة إلى نشر وتوسيع قاعدة اللعبة في محافظات المملكة والأندية، وأن الاتحاد ماض في تنفيذ كافة برامجه التي تنصب على تطوير اللعبة سواء من خلال اقامة النشاطات والبطولات المحلية، ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية، حيث سيشهد العام المقبل العديد من المشاركات لمنتخبي الشباب والناشئين، اضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية، في الوقت الذي تقدم فيه الاتحاد بطلب رسمي لاستضافة البطولتين الآسيويتين للشباب والناشئين اللتين تقامان صيف العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص منح لاعبي المنتخبين فرص الاحتكاك وخوض الكثير من المباريات ذات المستوى القوي.
وكأن الاتحاد قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام عن خطة تحضير المنتخب الوطني، والذي سيكون جله من اللاعبين مواليد 2004 يضاف لهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى، الذي أختتم مؤخرا، والذين تقل أعمارهم عن 28 عاما، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026.
وسيتم تقسيم البرنامج التدريبي الذي بدأ العمل به قبل أيام بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد عبدالرحمن على عدة مراحل، تنتهي المرحلة الأولى مطلع شهر آذار المقبل، والتي تتركز على تجهيز منتخب الشباب من مواليد 2004 للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر تموز 2026.
وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.

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