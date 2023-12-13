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أول قرار لرئيس نادي أنقرة غوجو بعد أزمة اعتدائه على الحكم (فيديو)

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة غوجو، استقالته من منصبه، بعد أزمة اعتدائه على الحكم خليل أوموت ميلر الذي أدار مباراة فريقه ضد تشايكور ريزه سبور الاثنين الماضي في الدوري التركي.

وأصدر نادي أنقرة غوجو بيانا لفاروق قوجة، جاء فيه: "من أجل تجنب أي ضرر إضافي للفريق وجماهيره والمجتمع الذي أنا فيه وعائلتي، أود أن أعلن أنني استقلت من منصبي".

وقال قوجة في بيان آخر للنادي "مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه (الحكام)، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته".
وأضاف قوجة "أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا".

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