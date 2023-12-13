أول قرار لرئيس نادي أنقرة غوجو بعد أزمة اعتدائه على الحكم (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة غوجو، استقالته من منصبه، بعد أزمة اعتدائه على الحكم خليل أوموت ميلر الذي أدار مباراة فريقه ضد تشايكور ريزه سبور الاثنين الماضي في الدوري التركي.
وأصدر نادي أنقرة غوجو بيانا لفاروق قوجة، جاء فيه: "من أجل تجنب أي ضرر إضافي للفريق وجماهيره والمجتمع الذي أنا فيه وعائلتي، أود أن أعلن أنني استقلت من منصبي".
وقال قوجة في بيان آخر للنادي "مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه (الحكام)، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته".
وأضاف قوجة "أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا".
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