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لاعبو برشلونة ممنوعون من الاستحمام بعد المباريات بقرار حكومي

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت ولاية كاتالونيا في إسبانيا أنها ستنتقل اعتبارًا من الأسبوع المقبل إلى مرحلة "ما قبل الطوارئ" فيما يتعلق بالمياه المتوفرة في الخزانات للتخفيف من آثار الجفاف، ما سيؤثر بشكل مباشر على لاعبي الفريق الأول لبرشلونة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إحدى الإجراءات المخطط لها في شهر يناير هو حظر استخدام مياه الاغتسال والاستحمام في الصالات الرياضية والمراكز الرياضية.

ولن يكون هناك أي استثناءات لهذا القرار الذي سيمنع تشافي وفريقه من الاستحمام عقب المباريات التي يخوضونها على ملعبهم "مونتجويك".

وقال ديفيد ماسكورت وزير التغير المناخي والأغذية في مقابلة مع "كادينا سير" عما إذا كان سيتعين على لاعبي برشلونة الاستحمام في منازلهم عقب مبارياتهم البيتية: إذا أردتم أن نستمر في ري الحقول، فعليهم فعل ذلك أو التعويض بأكثر مما يستهلكونه من المياه.

بالتالي، يجب على إدارة برشلونة تعويض استهلاك المياه في الحمامات بملاعب المباريات والتدريبات وإلا فسوف يستحم اللاعبون في منازلهم امتثالا لإجراءات الحكومة العامة.

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