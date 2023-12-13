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الكشف عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في عام 2023

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في عام 2023 والتي ضمت كل من بيب غوراديولا وسيموني إنزاغي ولوتشانو سباليتي.
أما اللائحة النهائية لجائزة أفضل مدرب في كرة القدم النسائية فقد ضمت: جوناثان جيرالديز، إيما هايز، سارينا ويغمان.

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