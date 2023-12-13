الكشف عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في عام 2023

الكشف عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في عام 2023
التاريخ
12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في عام 2023 والتي ضمت كل من بيب غوراديولا وسيموني إنزاغي ولوتشانو سباليتي.
أما اللائحة النهائية لجائزة أفضل مدرب في كرة القدم النسائية فقد ضمت: جوناثان جيرالديز، إيما هايز، سارينا ويغمان.
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