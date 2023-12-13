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تين هاج لا يشعر بالندم مع يونايتد.. وتوخيل يرفض تقديم النصيحة له

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - علق إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على توديع فريقه دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أول من أمس من بايرن ميونيخ بهدف دون رد.
وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورت": "الفريق أبلى حسنا، وكنا جيدين للغاية في الشق الدفاعي والضغط".
وأضاف: "استعدنا الكرة كثيرا، خصوصا في الشوط الثاني، لكن لم نستفد من ذلك، وواجهنا فريقا قويا للغاية. بايرن دائما حتى لو لم يكن متواجدا في المباراة فهو يملك الجودة الفردية الكافية للظهور في لحظة واحدة وهذا ما حدث".
وتابع: "نعرف أننا بحاجة للتحلي بثبات المستوى. دوري كمدرب هو تطوير الفريق وإرشاده وعلى اللاعبين تحمل المسؤولية. علينا القيام بتلك المهمة معا".
وواصل: "اللاعبون قدموا كل شيء. شاهدنا الروح، لذلك يجب الإشادة بعملهم، أمام فريق جيد مثل بايرن تحتاج إلى الطاقة أثناء المباراة، خاصة مع قلة الخيارات الهجومية على مقاعد البدلاء".
واستكمل: "لا أنظر بندم إلى مشوارنا في دوري الأبطال. أردنا التواجد في تلك البطولة وكان الهدف دائما هو الأدوار الإقصائية. لكن علينا التعلم من ذلك وتقبل تقديمنا بعضا من كرة القدم الجيدة، راسموس هويلوند سجل 5 أهداف. لدينا بعض المستويات الجيدة وعلينا نقل ذلك للبريميرليج. نريد العودة لدوري الأبطال مرة أخرى".
من جهته، انتقد بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد، فريقه السابق، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.
وحل مانشستر يونايتد رابعا في مجموعته ليفشل حتى في الانتقال للعب في بطولة الدوري الأوروبي.
وقال سكولز في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية: "لقد كانت مشاركة سيئة حقًا بالنسبة لمانشستر يونايتد".
وأضاف: "بدأ الأمر بمباراة جالطا سراي على أرضه، بمجرد أن تخسر مباراة على أرضك في دوري أبطال أوروبا فإنك تقاتل وتكافح من أجل التعويض في باقي المباريات، لكن بعد ذلك ظهروا بشكل جيد في بعض المباريات وأخذوا زمام المبادرة".
وأكمل: "عندما يغيب كاسيميرو أو إريكسن تنخفض جودة الفريق بشدة، ويتراجع. القلق الأكبر هو أن هويلوند لم تتح له الفرصة لإظهار إمكانياته إنهم لا يخلقون أي فرص".
واختتم: "أعتقد أنه كان أداء مخيفا أكثر من أي شيء آخر. إنهم لا يهددون مرمى الخصوم كما يجب".
من جهته، أبدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، سعادته بتغلب فريقه على مانشستر يونايتد.
وقال توخيل في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "قدمنا أحد أفضل مستوياتنا في دوري الأبطال هذا الموسم، وظهر ذلك في مستوى التركيز وفي القرارات الدفاعية والفوز بالثنائيات، هذا هو السلوك الذي نبحث عنه".
وأضاف: "لم نتمتع بذلك المستوى في نهاية الأسبوع الماضي (الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية)، ولكن الأمر يتعلق بإظهار رد الفعل والفريق نجح في ذلك، الآن الأمر يتعلق بالحفاظ على ذلك المستوى".
وتطرق للحديث عن تين هاج قائلا: "هو لا يحتاج إلى نصيحتي أو دعمي، يملك الخبرة الكافية لتجاوز ذلك، لم أحظ بلحظة لطيفة يوم السبت الماضي، وفي بعض الأحيان تشعر بالوحدة كمدرب".
أما نجم بايرن ميونيخ هاري كين، فأعرب عن إعجابه الكبير بفريقه، في أول مباراة لكين على الملاعب الإنجليزية منذ انتقاله لبايرن مطلع الموسم الحالي.
وقال كين عقب المباراة: "الجميع داخل النادي إضافة إلى الجماهير كانوا مذهولين منذ انضمامي للفريق"، أشعر أن هناك المزيد مما سيأتي، حيث إنني أتعرف إلى زملائي بالفريق أكثر، وأتعرف إلى طريقة اللعب التي يرغب المدير الفني في تطبيقها".
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها كين في إنجلترا، منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير.
وبتمريرته السحرية، صنع كين هدف المباراة الوحيد الذي سجله كينجسلي كومان في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".
وبعد الخسارة 1-5 أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، جاءت أخيرا أنباء جيدة للفريق.
ويطالب كين بالمزيد من زملائه فيما تبقى من الموسم، ويهدف قائد المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب دوري الأبطال مع الفريق، وقال: "كانت بدايتنا جيدة هذا الموسم. ما أزال أشعر أن هناك المزيد أمامنا لتحقيقه".
وأضاف: "بالتأكيد لدينا ما يكفي من القدرات للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وبكل وضوح هذا هو هدف النادي، هذا هو الطموح من البداية أن نفوز بدوري أبطال أوروبا".
وتقام، يوم الاثنين المقبل، قرعة دور الـ16، الذي سيقام في شهري شباط (فبراير)، وآذار (مارس) المقبلين، في مدينة نيون السويسرية.
ويلتقي يوم الأحد المقبل، بايرن ميونيخ مع فريق شتوتجارت، الذي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن.
ألجواثيل: صناعنا التاريخ
ثمن مدرب ريال سوسيداد، إيمانول ألجواثيل تعادل فريقه سلبيا على ملعب جوزيبي مياتزا أمام إنتر ميلان، وما ترتب على ذلك من تأهلهم متصدر للمجموعة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لأنه "على الرغم من أنه لم يحقق الانتصار، فقد تمكن من صنع التاريخ".
وأبدى المدرب الإسباني فخره الكبير بفريقه، معتبرا أن "التنافس على المستوى الذي قدمه الفريق في مثل هذا الملعب، أمام هذا الخصم، وهو وصيف بطل أوروبا، أمر لا يصدق".
وصرح خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة أول من أمس: "إنني مقتنع أنه مع مرور السنوات، سوف نتذكر ما حققه هؤلاء اللاعبين".
وكان الهدف خلال خوض دور المجموعات واضحا: التأهل إلى الدور التالي، وهو ما تم تحقيقه في أربع مباريات فقط. لكن طموح ألجواثيل وفريقه ذهب إلى أبعد من ذلك. وفي هذا الصدد قال المدرب: "لقد أردنا إنهاء دور المجموعات في الصدارة وحققنا ذلك".
وأبرز ألجواثيل الفريق الذي يتولى إداراته الفنية، والذي ترعرع العديد من لاعبيه تحت إشرافه، موضحا: "لقد كان لدي بعض هؤلاء اللاعبين منذ أن كانوا صغارا، تخيل كيف لا أشعر بالفخر".
وأضاف: "لن نتغير. نحن لسنا الأفضل الآن، ولم نكن سيئين للغاية في الكأس. هذا الفريق لا يبالي بمن أمامه، لأنهم يحاولون دائما اللعب بالطريقة نفسها".
أنشيلوتي يشيد بريال
أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالفوز الكامل لفريقه في جميع مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد "الريمونتادا" التي نفذها أمام يونيون برلين أول من أمس، (2-3)، وأكد أنه بالمقارنة بالموسم الماضي يلاحظ "تحسن جودة اللعب" لدى فريقه.
وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، قال أنشيلوتي: "المرحلة الأولى من الموسم كانت جيدة، ولعبنا باستمرارية، لقد قمنا بتحسين جودة اللعب مقارنة بالموسم الماضي".
وتابع: "في المباراتين الأخيرتين كان الاستثناء أننا لم نتمكن من إدارة الأفضلية بشكل جيد. علينا أن ندير الأمر بشكل أفضل، وألا نعتقد أنه فقط بالاستحواذ يمكننا الفوز بالنتيجة".
وأهدر ريال مدريد مرة أخرى ركلة جزاء مساء أول من أمس، في تسديدة لوكا مودريتش، من دون أن يجد مدربه تفسيرا لذلك.
وفي هذا الصدد، قال أنشيلوتي: "حقا البحث عن سبب أمر معقد للغاية، لأن لوكا عادة ما يكون هادئا ويسجل. لقد حدث له مرتين أنه لم يسجل".
وتابع: "الشيء الإيجابي في هذه المباراة قبل كل شيء هو أن سيبايوس سجل هدفا مهما، ولعب مباراة أظهرت جودته، وأظهر خوسيلو الصفات التي يتمتع بها كلاعب مهاجم".
وقال أيضا: "في بعض الأحيان يتعين علينا الاستفادة من صفات خوسيلو أكثر، كما فعلنا في الشوط الثاني وليس الأول، عندما ركزنا عليه قليلا وكان على وشك تسجيل هدف".
وبالنسبة لأنشيلوتي، "مشكلة الإصابات أعطت فرصا كبيرة للاعبين" مثل سيبايوس وخوسيلو، "اللذان من الناحية النظرية كانا سيلعبان أقل قليلا" وذكر أنهم، "يستفيدون من ذلك بشكل جيد للغاية".
وبالفوز على يونيون برلين، تجاوز أنشيلوتي سابقه ميجيل مونيوز باعتباره المدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات مع "الميرينجي" في دوري أبطال أوروبا، بواقع 42 مقابل 41 فوزا.
علاوة على ذلك، حقق "كارليتو" ذلك الإنجاز في 56 مباراة فقط، بينما أدار مونيوز 71 لقاء للفريق الأبيض في المسابقة القارية الكبرى للوصول إلى هذا الإنجاز.
وتكشف الإحصاءات، أن أنشيلوتي حقق حتى الآن 75 % من الانتصارات في دوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد.
يشار إلى أن المدرب الإيطالي قد فاز بلقبين في دوري "الأبطال" مع الفريق الملكي؛ العاشر والرابع عشر.
إضافة إلى ذلك، فهو المدرب الوحيد الذي فاز بهذه المسابقة أربع مرات - باحتساب مرتين أخيرتين مع ميلان - والمدرب الذي فاز بأكبر عدد من المباريات (118) فيها.
من جانبه، قال مهاجم ريال مدريد، خوسيلو ماتو، الذي سجل ثنائية: "إن الملكي فريق "لا يستسلم" رغم أنه خاض "أوقات غير جيدة" خلال المباراة.
وصرح خوسيلو: "لا نرغب في التعرض لأي هزيمة، تعرضنا لأوقات غير جيدة، لكن هذا الفريق لا يستسلم. سيطرنا على الكرة خلال الشوط الثاني، واستغلينا الفرص التي أتيحت لنا واستحقينا الفوز، هناك دائما شعور بالفخر والسعادة لدى ارتداء هذا القميص، إنه حلم منذ الصغر ومن الشرف أن تقدم أفضل ما لديك لهذا القميص".
وعن ثنائيته في مرمى برلين، قال: "إنها فرص يخلقها الفريق، لكنني سعيد لأنني في النهاية نجحت في تسجيل هدفين وحققنا انتصارا مهما".
وبهذا النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 18 نقطة، ليؤكد أكثر صدارته للمجموعة الثالثة، بعد أن حسم في الجولة الرابعة عن جدارة بطاقة التأهل لدور الـ16.
وأكد لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس، الذي سجل هدف فوز فريقه على يونيون برلين، أن الهدف "يمنحه الثقة"، موجها الشكر لمدربه أنشيلوتي، بعد الأوقات السيئة التي مر بها جراء الإصابات.
وأوضح: "إنه هدف مهم لمواصلة انتصارات ريال مدريد، كنت غائبا عن التهديف منذ فترة طويلة، وأنا سعيد للغاية بانتصار الفريق".
وعن حديث أنشيلوتي له أثناء تبديله، قال: "أخبرني بداية كمزحة أنه هدف ذاتي. إنه يعلم أنني كنت أمر بتوقيت سيئ وعندما تجددت الإصابة عشت أياما صعبة بالنسبة لي".
وأكمل: "كل دقيقة بهذا القميص تعني الكثير بالنسبة لي. أي لاعب يحب اللعب في ريال مدريد وخصوصا في دوري الأبطال. نحن نمر بتوقيت جيد وهذه النتيجة ستدعمنا فيما هو قادم".
مدرب إشبيلية: أشعر بالدعم
قال الأوروجوياني دييجو ألونسو، مدرب إشبيلية، بعد هزيمة فريقه أمام لنس الفرنسي (1-2) في دوري أبطال أوروبا، ما يحول دون مشاركته أيضا في الدوري الأوروبي: "إنه رغم الأداء الضعيف للكتيبة الأندلسية منذ توليه منصبه، يشعر "بالقوة" وبـ"دعم" مسؤولي النادي ولاعبيه.
وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، صرح ألونسو: "لا يمكنني سوى الاهتمام بشؤوني الخاصة، وأشعر بالقوة، وقبل كل شيئ، بدعم لاعبي كرة القدم داخل النادي. لقد كنت دائما صادقا مع اللاعبين. الفريق يلعب بشكل جيد والنتائج لا تكون على ما يرام".
وتابع: "ما يمكنني فعله هو مواصلة العمل. أنا جاهز ومتحمس لتغيير الوضع".
وفيما يتعلق بإقالة محتملة له، أصر على أنه تحدث بعد المباراة مع "فيكتور أورتا المدير الرياضي الذي نقل له الثقة فيه"، وأشار إلى أنه يحظى أيضا "بثقة اللاعبين في الملعب".
وأضاف: "لقد رأيتم كل شيء في مباراة اليوم، الفريق الذي سيطر منذ الدقيقة الأولى، حاول فعل كل شيئ، على الرغم من أننا نفتقر إلى الفعالية على المستوى التكتيكي. لقد صنعنا الكثير من الفرص، ولكن كما كان من قبل كان من الصعب علينا أن نصنع الفارق".
وقال ألونسو: "أعلم ما هي كرة القدم، لكن الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامي منذ اليوم هو الفوز بمباراة خيتافي (السبت المقبل في إشبيلية) وليست الإقالة. أشعر بالقوة وأحظى بدعم المديرين واللاعبين". -(وكالات)

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