منتخب النشامى مرشح لملاقاة اليابان وقطر.. توصيات لجنة المسابقات تنتظر موافقة عموتة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

منتخب النشامى مرشح لملاقاة اليابان وقطر

تفيد المعلومات أن هناك اتصالات لاتحاد الكرة لتنظيم مباراتين وديتين للمنتخب الوطني أمام منتخبي اليابان وقطر.

ووفق المعلومات فإن الاتصالات قطعت شوطا جيدا باتجاه إقامة المباراتين في الدوحة الشهر المقبل قبيل انطلاق كأس آسيا.

توصيات لجنة المسابقات

تنتظر موافقة عموتة

أوصت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، بضرورة استكمال المباريات المؤجلة بدوري المحترفين، قبل بدء تجمع المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.

وبحسب التوصيات، فإن اللجنة ترى أنه من المهم إقامة المباريات المؤجلة قبل 27 من الشهر الحالي، وبالتالي السماح للمنتخب الوطني بالتجمع بعد هذا الموعد.

وترى اللجنة أنه من الصعب ترحيل المباريات المؤجلة لما بعد نهاية كأس آسيا، خوفا من الدخول في تفاصيل إضافية، مثل انتقالات اللاعبين، كما أن اللجنة ترى أن تجمع المنتخب يوم 21 أو 22 الحالي، كما تم اقتراحه سابقا، لن يكون مجديا كثيرا، كون اللاعبين المحترفين في الخارج سيبدأون بالتوافد على المنتخب مطلع الشهر المقبل، وبالتالي فإن تدريبات المنتخب قبل هذا التاريخ ستكون منقوصة، ما يعني أن إقامة المباريات المؤجلة قبل 27 الحالي تعد مناسبة.

هذه التوصيات طرحت على المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، الذي ما يزال يدرس الموضوع، كون هذه التوصيات تتعارض مع مخططاته في تجميع المنتخب مبكرا، بانتظار موافقته لتمكين تطبيق توصيات اللجنة.

الرمثا يتدرب في المفرق ويعاني من الإصابات

ينتظر أن يكون فريق الرمثا لكرة القدم، قد أجرى تدريبه أمس على ملعب المفرق المزروع بالعشب الطبيعي، في خطوة تهدف إلى منح اللاعبين فرصة التدرب على ملاعب عشبية، بدلا من العشب الصناعي الذي يطيح بالنجوم ويفاقم من إصاباتهم.

ويستعد فريق الرمثا لمواجهة الأهلي بعد غد، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

فريق الرمثا الذي يضم في صفوفه عددا كبيرا من نجوم المستقبل للكرة الأردنية، يعاني من إصابة 6 من لاعبيه، في مشهد يؤثر على تحضيرات الفريق الشاب.

وبدا واضحا أن مدينة الرمثا تعد منبعا للمواهب الكروية، من خلال لاعبي فريق النادي الذين جلهم من اللاعبين الشباب، وبالرغم من ذلك يقدمون مستويات فنية جيدة، حيث يرى المراقبون أن الفريق الحالي، سيثري الرمثا مستقبلا بالبطولات بعد نضوج اللاعبين، أو يثري صندوق النادي من خلال انتقال هؤلاء النجوم الشباب إلى أندية أخرى محلية وخارجية.

لاعبون في السلط يلتقون الإدارة لشرح المعاناة

توجه 5 من لاعبي فريق السلط لكرة القدم، إلى إدارة النادي، لنقل معاناة جميع لاعبي الفريق من غياب مخصصاتهم المالية المتأخرة منذ فترة.

ومثل اللاعبون الخمسة، بقية زملائهم في الفريق، لإبلاغ النادي بضرورة صرف المستحقات، أو مواجهة خطوات تصعيدية مثل الاحتجاب عن التدريبات.

الإدارة أكدت احترامها لجميع أفراد الفريق، لكنها بينت صعوبة الوضع المادي للنادي، كما هو حال أغلب أندية المحترفين، مؤكدة سعيها الدائم لتأمين مبالغ مالية لصرفها للاعبين والمدربين.

ويعاني نادي السلط حاليا من مأزق مالي كبير، نتيجة الشكاوى المتكررة عليه من قبل مدربين ولاعبين، ما تسبب في الحجز على أمواله في اتحاد الكرة، وبالتالي عدم الاستفادة من أي دينار مخصص للسلط في اتحاد الكرة.

ويعد رئيس نادي السلط خالد عربيات، من رؤساء الأندية النشطين الذين يحاولون الدفع من أموالهم الخاصة للاعبين؛ حيث سبق وأن قام بخطوات شخصية وغير معلنة، لتأمين رواتب لاعبيه، ولكن دون أن يسهم ذلك في إيقاف مطالب اللاعبين الذين يحتاجون لمبالغ مالية كبيرة تفوق إمكانات النادي.

ظروف الكرة تدفع اليرموك لدراسة إلغاء اللعبة

كشف نادي اليرموك، عن التوجه لدعوة عدد من المعنيين في شؤون كرة القدم في النادي، ومن الخبراء، للتشاور والتباحث في فكرة إلغاء نشاط الكرة في النادي، بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها الكرة الأردنية، وتنعكس سلبا على الأندية، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية التي أنهكت الأندية في مختلف الدرجات.

وقالت إدارة نادي اليرموك التي انتهى فريقها للتو من منافسات دوري الدرجة الأولى، إن المرحلة المقبلة ستشهد مباحثات ومشاورات مع عدد من المعنيين، بشأن إمكانية إلغاء فريق كرة القدم، بسبب الظروف الصعبة التي تتسبب في عدم القدرة على تجهيز فريق منافس، نتيجة لكثرة المشاكل المالية وما شابه من معوقات.

وقال مسؤول في النادي "نحن في اليرموك نحترم حقوق الناس من لاعبين ومدربين وإداريين، ولا يمكن أن نتغول على حقوق أحد من العاملين معنا، وهذا الالتزام يتطلب مبالغ مالية كبيرة تتناسب مع النفقات، وهو ما لا يتوفر حاليا"، لافتا إلى أن مديونية فريق الكرة بلغت حوالي 20 ألف دينار، ولا يملك النادي القدرة على سدادها.

تكريم للقائمين

على فريق اليرموك

إلى ذلك، كرم نادي اليرموك، الجهازين الفني والإداري لفريق كرة القدم، بعد انتهاء منافسات الفريق في دوري الدرجة الأولى أول من أمس.

وحرص اليرموك، وعقب نهاية المباراة الأخيرة للفريق، على اصطحاب الجهازين الفني والإداري المكون من المدير الفني محمد المحارمة والمدرب العام بهاء محمود وسائد الدبوبي وفواز الحمدات وإداري الفريق كمال بدران ومدير الفريق رمضان قاسم ومعالج الفريق خالد حسان، إلى المطعم للاحتفال بهم، تقديرا لجهودهم في إحداث نقلة فنية ونقطية في الفريق خلال فترة توليهم قيادة اليرموك، منذ استلامهم المهمة خلال سير المنافسات.

ووجه اليرموك الشكر للجهاز الفني، معربا عن استعداده لتجديد عقد الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، في حال استمر الفريق في منافسات دوري الموسم المقبل.

كواليس النجوم

. لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة الذي تعرض لكسرين في الساق، خلال مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، يستعد لترتيب فترة علاج في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة.

. المعنيون في فريقي الفيصلي والحسين إربد، يسعون لإبعاد اللاعبين عن ضغوطات المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات دوري المحترفين.. المعنيون يحاولون إبعاد اللاعبين عن مواقع التواصل الاجتماعي، لإبعادهم عن الأحاديث الكثيرة التي تدور حول المباراة وأهميتها، وضرورة تحقيق الفوز.. أغلب لاعبي الفريقين يملكون من الخبرة ما يكفيهم للتعامل مع مثل هذه المباريات... الفيصلي يفترض أن يكون قد صرف رواتب لاعبيه أمس، خلال معسكر الفريق في الفندق.. الحسين إربد أيضا دخل في معسكر مغلق في الفندق، وحفز لاعبيه للمباراة.

. تدخل إحدى الشخصيات، منع عددا من أعضاء إدارة أحد أندية المحترفين من تقديم استقالتهم.. العلاقة بين أعضاء الإدارة ليست مثالية، ما يجعل المكان بيئة خصبة للمشاكل الإدارية التي قد تنفجر في أي وقت.

. في دوري سن 19 لكرة القدم للسيدات لكرة القدم، ظهرت لاعبة خلال المباراة التي جرت أول من أمس، وهي تضع ورقة بيضاء على قميصها، لإخفاء رقم والإبقاء على الرقم الآخر خلال مجريات المباريات.

. رغم خروج فريق الوحدات من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلا أن التواجد الأردني ما يزال حاضرا من خلال اللاعب الأردني محمد أبو حشيش مع فريق العهد اللبناني، واللاعب الأردني مجدي العطار في فريق الرفاع البحريني، حيث سبق للفريقين وأن تأهلا إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.