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الناشئين يطمح للتعويض في مواجهة السعودية بـغرب آسيا

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يطمح المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين تحت 15 عاما، إلى التعويض والبقاء في دائرة المنافسة على التأهل للمربع الذهبي ببطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها العاشرة، عندما يواجه نظيره السعودي عند الساعة الرابعة مساء على ملعب مجمع السعادة في مدينة صلالة العمانية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة.
وخسر المنتخب في المباراة الأولى أول من أمس أمام نظيره الإماراتي بهدف نظيف، في مواجهة لم يقدم خلالها "الناشئين" المستوى المطلوب الذي يشفع له بالخروج بنتيجة إيجابية، وتحديدا في الشوط الأول، ما عقد مهمة المنتخب في التأهل للدور المقبل.
وظهر حارس مرمى منتخب الناشئين قصي الحلاحلة بصورة مميزة بعد تصديه للعديد من الكرات الخطرة من لاعبي الإمارات، الذين شكلوا الخطورة باستمرار من جميع الجهات، فيما استيقظ المنتخب متأخرا من دون أن تجدي محاولاته نفعا في الخروج بنقطة على الأقل.
ويتطلع المنتخب الوطني، إلى الظهور بصورة مغايرة في اللقاء، ومحاولة الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور الثاني والحفاظ على اللقب، علما بأنه حامل لقب النسخة الماضية، والتي أقيمت في مدينة العقبة صيف العام الماضي.
ومن المتوقع، أن يدفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بتشكيلة مكونة من: قصي الحلاحلة، عز الدين المصري، خزرج القاسم، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، أحمد ملكاوي، محمد أبو الغنم، محمد شحدة، مهند محمود، زيد أبو دهيم ومحمود الطميزي.
وعلى الطرف المقابل، يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب ستيفان سيلانت، إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تخطي سورية 2-0 في المباراة الأولى، وقطع شوطا كبيرا نحو التأهل لنصف نهائي البطولة، من خلال اعتماد المدرب على تشكيلة تضم كلا من: موسى آل عيد، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، يزيد الدوسري، ثاري أحمد، سعيد الدوسري، عبد العزيز الفواز، عبد الرحمن سفياني، الوليد العوفي وسالم عبد الله.
وتقام المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، عند الساعة السابعة مساء، والتي تجمع المنتخب السوري ونظيره الإماراتي، علما بأن فوز الإمارات والسعودية في المواجهتين يضمن لهما التأهل بشكل مباشر للدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة والأخيرة.

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