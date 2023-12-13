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اختباران وديان لـالرجبي مع نظيره المصري

12/13/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- يخوض المنتخب الوطني للرجبي للرجال لفئة 15 لاعبا، اختبارين وديين مع نظيره المنتخب المصري في مدينة "الإسكندرية" يومي 19 و22 من الشهر الحالي، في إطار خطة إعداد المنتخبات الوطنية التي وضعتها اللجنة الفنية لاتحاد الرجبي، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة وتبادل الخبرات.
ويغادر وفد الرجبي يوم الاثنين المقبل، ويضم المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد، والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب 22 لاعبا، وهم: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، ابراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، اسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، اسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف، في حديثه لـ"الغد": "وضعنا خطة لتأهيل الرجبي بفئة 15 عاما مع ختام مشاركات الرجبي السباعي، نريد تكثيف المباريات الودية مع منتخبات الدول المجاورة بعيدا عن التقويم السنوي للاتحاد الآسيوي، وهناك تعاون مشترك بين الاتحاد الأردني ونظيره المصري"، لافتا إلى أن تواجد الحكم فريح قعوار ضمن الوفد يساعد على تطوير أداء الحكام المحليين.
ومن جانبه، كشف المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة: "نتطلع من خلال مباريات الـ15 لاعبا، إلى إشراك اللاعبين الذي لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، خاصة وأن متطلبات الفئتين تختلف في الجوانب البدنية"، حيث تتطلب فئة 15 لاعبا الحجم والقوة أكثر من فئة السباعي، التي تتطلب سرعة ورشاقة أكبر.
واختتم: "هذه المباريات الودية تأتي لإبقاء عجلة اللعبة في تواصل وتجنيب اللاعبين الانقطاع الطويل عن خوض المنافسات، خاصة مع غياب تنظيم البطولات الآسيوية".

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