سحب قرعة البطولة العربية الأربعاء.. عباس يحترف مع الوكرة القطري

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



عباس ينضم للوكرة القطري

عزز لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، هاشم عباس، صفوف فريق الوكرة القطري، لتمثيله في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويحتل الوكرة المركز الخامس في سلم ترتيب فرق الدوري القطري برصيد 12 نقطة من 4 خسائر ومثلها انتصارات، خلف فريقا الريان والغرافة، اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يتصدر العربي الترتيب بـ15 نقطة، يليه الأهلي ثانيا بـ14 نقطة، ويحتل فريق قطر المركز السادس برصيد 11 نقطة، يليه السد سابعا برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريقا الشمال والخور في المركزين الثامن والتاسع تواليا برصيد 8 نقاط لكل فريق.

وتقام منافسات بطولة الدوري القطري للموسم الحالي بنظام الدوري من قسمين، بحيث يتوج باللقب الفريق الأكثر جمعا للنقاط، بخلاف نظام الموسم الماضي، الذي كان يقام طبقا لـ"البلاي أوف" في نهاية الدورين الأول والثاني بين الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في الترتيب.

مهمة تدريبية لأبو لبن

مع بيت ايدس

أسندت إدارة نادي بيت ايدس، مهمة تدريب فريق الناشئين تحت 14 سنة إلى المدرب الشاب غالي أبو لبن (22 عاما)، لتكون مهمته التدريبية الأولى في مسيرته المهنية.

وأبدى أبو لبن تحمسه لوضع بصمته مع بيت ايدس في دوري الفئات العمرية، حيث سيبدأ الفريق مشواره بدوري الناشئين تحت 14 سنة بمواجهة كفريوبا يوم 17 كانون الثاني (يناير) من العام الجديد.

سحب قرعة البطولة العربية الأربعاء

حدد الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوي، يوم الأربعاء 20 من الشهر الحالي، موعدا لسحب قرعة النسخة الـ25 من البطولة العربية للمنتخبات الرجال بكرة السلة، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى 3 من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بمشاركة منتخبات، مصر "البلد المضيف" والإمارات والمغرب وليبيا والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس والصومال والأردن.

ويتولى المدربان مروان معتوق وهيثم طليب، مهمة الإشراف الفني على تدريب المنتخب الوطني، الذي سيشارك في الفريق الأولمبي في البطولة العربية، والتي تشكل بدورها محطة تحضيرية جيدة للفرق المشاركة في التصفيات الآسيوية والأفريقية في شباط (فبراير) المقبل.

كفريوبا يغلق ملف فريقه الأول

أغلقت إدارة فريق كفريوبا في الأيام الماضية، ملف التزاماتها المالية لفريقها الأول بكرة السلة من جهازين فني وإداري ولاعبين، بعد تسوية الحقوق كافة.

وينصب تركيز كفريوبا حاليا على الاستثمار في الفئات العمرية، حيث يتأهب الفريق للمشاركة في دوري الناشئين تحت سن 14، إلى جانب مشاركته بدوري تحت 16 عاما، الذي تقام منافساته حاليا.

الهندي يشيد بتنافسية

الدوري العراقي

أشاد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة والمحترف في صفوف نفط الشمال العراقي، أشرف الهندي، بالمستوى التنافسي الكبير الذي يشهده الدوري العراقي هذا الموسم، مؤكدا تساوي فرص الفوز في المباريات بين الأندية، بعيدا عن اعتبارات تواجدها على سلم الترتيب.

وقال الهندي في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام العراقية: "أنا سعيد لتواجدي في العراق والاحتراف مع فريق نفط الشمال، هناك محترفون على مستوى عال، ووجودهم يساعد على رفع مستوى اللاعب العراقي، وبما ينعكس إيجابا على المستوى العام للمنتخب العراقي الشقيق".

وتمنى الهندي على أسرة السلة العراقية، توفير صالات رياضية لممارسة لعبة كرة السلة في العاصمة بغداد، التي تضم نحو ستة أندية تتسابق فيما بينها على صالة واحدة (صالة الجيش)، لافتا إلى أن ذلك قد يعيق عملية تطور الفرق واللاعبين.







