Thursday, 14 December 2023 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد الفرق المشاركة في طائرة الأندية العربية إلى 9

12/13/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- ارتفع عدد الفرق المشاركة في منافسات بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال الفترة من 17-28 شباط (فبراير) المقبل، إلى 9 فرق، بعد إعلان أندية برقان وكاظمة من الكويت والسويحلي الليبي والسيب العماني والنجمة البحريني.
وانضمت هذه الفرق إلى فرق، بني ياس الإماراتي، الترجي التونسي إلى جانب شباب الحسين وعيرا اللذين يمثلان الطائرة الأردنية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، إعلان أندية عربية أخرى مشاركتها في هذه البطولة، في ظل إغلاق باب التسجيل يوم 7 من كانون الثاني (يناير) المقبل.
إلى ذلك، يصل مندوب الاتحاد العربي للكرة الطائرة الأمين العام فراس الحلواجي يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، للكشف على الصالات الرياضية التي ستحتضن مباريات بطولة الأندية العربية، حيث أعد اتحاد الكرة الطائرة بصفته المنظم لبطولة الأندية العربية برنامجه، الذي يبدأ في 24 من الشهر الحالي، بزيارة إلى الصالات التي ستحتضن المباريات الرسمية، وكذلك الصالات التدريبية، إلى جانب جولة على الفنادق التي ستضيف وفود الأندية العربية، ولجان البطولة ولا سيما الإدارية والفنية والتحكيمية.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد أنجز الترتيبات اللازمة كافة، لاستقبال الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، مبينا أنه سيرافه في زيارته التي تشمل فنادق الغماقة وصالات اللعب والتدريب، مشيرا إلى أن المباريات الرسمية تتوزع بين صالات قصر الرياضة وصالة الأمير فيصل وصالة الحسن بإربد، مشددا على أن اتحاد الكرة الطائرة بصفته المستضيف معني بتوفير أسباب النجاح التنظيمي والفني لبطولة الأندية العربية، إلى جانب تواصله مع ممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، ووضع أشكال الدعم كافة، خلال مشاركتهما بالمنافسات العربية طلبا للحضور المشرف للطائرة الأردنية.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنطلق تدريبات فريق شباب الحسين- بطل ثلاثية ألقاب الموسم المحلي الماضي-، يوم غد في صالة النادي، بقيادة المدير الفني للفريق عماد العسود، والذي رفع عدد من لاعبي فريق الشباب إلى الفريق الأول، في الوقت الذي أنجز فيه النادي صفقة المحترف الغاني إبراهيم عبد الحميد، فيما تنطلق تدريبات فريق عيرا- وصيف الدوري وكأس الأردن- يوم الأربعاء المقبل، بقيادة المدير الفني إياد توفيق، وعزز الفريق صفوفه بالمحليين يعقوب القهوجي، محمد دقماق، خالد هلال وعبادة فخري، ومن المنتظر أن ينجز صفقة التعاقد مع محترفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

MENAFN13122023000072011014ID1107590278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث