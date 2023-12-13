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نجوم الأرثوذكسي يتخطى المقاولون في سلة الناشئين

12/13/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – حقق فريق نجوم الأرثوذكسي فوزا كبيرا على نظيره فريق المقاولون بنتيجة (85-27)، ضمن بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.
وفي لقاء جمع بين الفريقين أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، برز اللاعب فيصل دعيبس من جانب لاعبي نجوم الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 29 نقطة و11 متابعة وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 35، يليه سند عريقات بتسجيله 13 نقطة و9 متابعات وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 21.
ويتصدر فريق الإنجليزية جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه فريق نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 16 نقطة، وحل فريقا نجوم اتحاد عمان والأهلي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 12 نقطة لكل فريق، كما حل فريقا الجبيهة والمقاولون في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق.
إلى ذلك، يسعى فريق الأهلي إلى تجنب أي مفاجآت عندما يواجه نظيره المقاولون عند الساعة 4:30 من مساء يوم غد في صالة الفحيص، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة. وضمن لقاءات اليوم ذاته، تحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهتا الرياضي ونجوم الإنجليزية عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة اتحاد عمان ونجوم الجبيهة عند الساعة 6 مساء.
وينص نظام البطولة، على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ليتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة.
وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه بانتصارين.

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