شباب الأردن يباغت مغير السرحان.. وقمة مرتقبة بين الفيصلي والحسين

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ومهند جويلس

عمان – قلب فريق شباب الأردن تأخره أمام فريق مغير السرحان بهدف إلى فوز غال بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح مغير السرحان التسجيل عبر لاعبه أحمد السليم بالدقيقة 29، قبل أن يدرك أحمد صبرة التعادل للشباب بالدقيقة 37، ويخطف خالد أبو رياش هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 84، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 13 نقطة، ويتجمد رصيد مغير السرحان عند 8 نقاط، وله مباراة مؤجلة.

وتتواصل منافسات الجولة الخميس، بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي معان والعقبة على ملعب الأمير محمد عند الساعة الرابعة مساء، فيما يرحل الحسين إربد إلى ستاد عمان لمواجهة الفيصلي عند الساعة السادسة والنصف مساء، في مباراة قمة الجولة.

مغير السرحان 1

شباب الأردن 2

تشكيلة الفريقين

مغير السرحان: أحمد عرباش، غيث العثامنة، أحمد أبو

صعيليك، صهيب أبو هشهش، محمد أبو الذهب(محمود فريتخ) ، محمد الجوهري(سامر خانكان)، قصي طنوس(أحمد ابو نجيلة)، أحمد عبد القادر السليم، محمد العملة، زيد أبو الريش، معتز عبيدات.

المدير الفني: خالد الدبوبي

شباب الأردن: أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، أيهم هشام، محمد أبو طه، كارلوس، أحمد صبرة، فضل هيكل، خالد أبو رياش(أويس زيادات) ، حمزة النعيم(محمد الذريوت)، عامر مجذوبة(أحمد أيمن)، محمد طة.

المدير الفني: محمود الحديد

الحكام: محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمود أبو صبيح رابعا.

سيناريو الأهداف

- استقبل أحمد السليم عرضية قصي طنوس من الميمنة ليدكها بقوة بمرمى أحمد الجعيدي هدفا بالدقيقة 29.

- أخطأ حارس مغير السرحان أحمد عرباش في الكرة المنفذة من ركنية لتسقط أمام أحمد صبرة الذي قبل الهدية وسجل هدف التعادل بالدقيقة 37.

- وضع أيهم هشام بتمريرة رائعة زميله خالد أبو رياش في مواجهة مرمى مغير السرحان ليضع الكرة على يمين عرباش هدفا بالدقيقة (84).

فرص المباراة

- تالق الجعيدي في رد رأسية الجوهري لركنية (15).

- كرة عرضية من ابو صعيليك حادت عن مرمى شباب الاردن (16).

- ابعد المدافع زيد أبو الريش الكرة قبل وصولها المتحفز خالد أبو رياش (26).

- انقذ الجعيدي مرماه من هدف عندما تصدى لقذيفة صهيب ابو هشهش (27)

-لم يحسن العثامنة التعامل مع الكرة وهو في مواجهة مرمى شباب الاردن(33).

- انطلق حمزة النعيم من ميمنة الشباب وأرسل كرة انيقة ابعدها المدافع العثامنة للركنية (36).

- سدد أيهم هشام قذيفة لاهبة ردها عرباش على حساب ركنية(48).

- استقبل أبو رياش كرة داخل منطقة جزاء مغير السرحان وارسلها قوية علت العارضة (49).

- انقذ القائم الأيمن المرمى الجعيدي قذيفة ابو صعيليك (51).

- تجاوز حمزة النعيم مدافع الشباب من الميسرة وهيا كرة عرضية نحو فضل هيكل الذي سددها فوق المرمى (65).

- ارتقى قصي طنوس لكرة أبو هشهش العرضية برأسه ودكها فوق العارضة (74).

-حادت كرة أبو هشهش عن مرمى شباب الأردن قليلا (78).

الفيصلي والحسين.. قمة منظرة

وتتجه أنظار جماهير الكرة الأردنية نحو ستاد عمان الدولي، حيث يستقبل فريق الفيصلي نظيره الحسين إربد عند الساعة السابعة مساء، في قمة مباريات الجولة العاشرة وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وتعد المواجهة مهمة للطرفين قبل نهاية مرحلة الذهاب بجولة واحدة، حيث يأمل متصدر الترتيب فريق الحسين في مواصلة صدارته وتحقيق الانتصار التاسع على التوالي، علما بأنه يملك مواجهة مؤجلة مع الوحدات لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، وأخرى مع سحاب في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، ويملك 24 نقطة.

في المقابل، يسعى الفيصلي بالإبقاء على حظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية والبقاء في دائرة المنافسة، بعد نتائج غير مرضية بشكل كبير لجماهير“الأزرق” في الأسابيع الماضية على الصعيد المحلي، وآخرها التعثر بالتعادل مع سحاب والاستقرار في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

ويعود آخر فوز للحسين إربد على الفيصلي بدوري المحترفين إلى إياب الموسم 2013-2014، إذ لم يتذوق“غزاة الشمال” طعم الفوز منذ أكثر من 9 سنوات، على حامل لقب النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (35 لقب دوري)، فيما انتهت آخر مواجهة بينهما الموسم الحالي ببطولة الدرع بفوز الفيصلي 2-1.

وتقام عند الساعة الرابعة مساء اليوم مواجهة معان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما تستكمل مباريات الجولة غدا بمواجهتين، إذ تجمع الأولى الجليل والسلط على ستاد الحسن في مدينة إربد عند الرابعة مساء، فيما يلتقي الوحدات مع سحاب عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، على أن تختتم الجولة بلقاء وحيد يوم السبت يجمع الأهلي والرمثا على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الرابعة.

وبالعودة للمواجهة المرتقبة، فإن الفريقين يطمحان للظفر بالنقاط الثلاث لإسعاد جماهيرهما، مع صعوبة المواجهة أكثر على الفيصلي المطالب بالفوز ولا شيء سواه، فيما تشكل نتيجة التعادل نقطة إيجابية وثمينة للضيوف تمكنهم من الاقتراب بالتتويج المعنوي بطلا للشتاء مع نهاية المرحلة الأولى.

ويسعى حارس مرمى الحسين إربد عبد الله الزعبي في معادلة رقم حارس مرمى الفيصلي السابق لؤي العمايرة، بالمحافظة على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، وهو الحارس الأكثر حفاظا على نظافة شباكه بالقرن الحالي ببطولة الدوري، وذلك خلال الموسم الكروي المحلي 2000.

ويستمر غياب المدرب البرتغالي للحسين جواو موتا عن المواجهة بداعي ، فيما من المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيلة أساسية مكونة من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سليم عبيد، مصطفى كمال، محمد الداود، فرناندو ناثان، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة وعبد الله العطار.

وعلى الطرف المقابل، يتطلع الفيصلي مع المدرب أحمد هايل في استعادة ثقة جماهيره بعد التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام سحاب، ما أفقد“الزعيم” نقطتين مهمتين في بحثه عن البقاء قريبا من المتصدر وصاحب المركز الثاني الوحدات بعدد النقاط، وتقليص الفارق قدر المستطاع قبل الدخول في المرحلة الثانية.

ويعول هايل في المباراة على خبرات عدد من لاعبيه، ومن أبرزهم نور الدين بني عطية، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، حاتم الروشدي، عارف الحاج، أحمد أبو شعيرة ورزق بني هاني.

معان والعقبة.. تضميد الجراح

وفي المواجهة الثانية، يتطلع الجريحان معان (9 نقاط) وشباب العقبة (11 نقطة)، في استعادة نغمة الانتصارات، في مواجهة متكافئة بين الطرفين الطامحين لتحقيق أكبر عدد من النقاط في مرحلة الذهاب، لتفادي مسألة الهبوط والمنافسة على المراكز المتأخرة مع نهاية الموسم.

ويبرز من فريق معان الذي يقوده المدرب أمجد أبو طعيمة، كل من حربي أحمد، عون المحارمة، رشيد رفيد، أحمد العواودة وإبراهيم الرواد، فيما يملك شباب العقبة بقيادة مدربه رائد الداود، لاعبين بارزين مثل كريستيان فارغاس، غيث المدادحة، عمر سريوة، محمد الحسنات وحماد الأسمر.







