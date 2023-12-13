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نجم تركي عن غزة: لا أستطيع النوم مرتاح البال

12/13/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبَّر الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو، بطل مسلسل "المحكوم"، عن غضبه من التعليقات التي تصله من بعض المقربين والمتابعين، والتي تلومه كونه داعماً للقضية الفلسطينية، ويقوم بمشاركة منشورات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحرب في غزة، التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نظمتها حركة "حماس".





إسماعيل حاج أوغلو يرد على منتقدي دعمه فلسطين
شارك الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو منشوراً جديداً له عبر خاصية "الستوري" في الإنستغرام، عبر فيها عن موقفه من التعليقات التي أصبحت محل إزعاج له، كونه رافضاً للسكوت عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق سكان غزة.


وقال: "إلى أصدقائي الذين يقولون لي لقد سئمنا، ولماذا تنشر دائماً رسائل خاصة بدعم فلسطين، أنا لا أستطيع النوم مرتاح البال ليلاً".


وأضاف تكملة على المنشور نفسه: "أنا آسف، ولكن في هذه الحالة يمكنكم إلغاء متابعتي"، وأضاف في نهاية المنشور وسماً كتب فيه "توقفوا عن اضطهاد المسلمين".






نجوم أتراك يدعمون القضية الفلسطينية
يشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الممثلين الأتراك الذين أعلنوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، خلال الحرب على غزة، خصوصاً بعد استهداف قوات الاحتلال المستشفى المعمداني جنوب مدينة غزة.

ومن بين هؤلاء الفنانين نجد كلاً من مراد يلديريم، والممثل جوكهان ألكان، الشهير باسم علي عساف في مسلسل "نبضات قلب"، والممثل أوزان أكبايا.

كما يوجد من بين الداعمين كل من الممثل الشاب هاكتان، والممثلة هازال كايا، وبيرين سات، نجمة مسلسل "العشق الممنوع"، وايكن مارت الذي تعرف عليه الجمهور في مسلسل "رائحة الفراولة".


فيما كان الممثل علي بوراك، نجم مسلسل "الحب الأعمى"، من بين أبرز الممثلين الذين دعموا القضية الفلسطينية، وذلك حتى قبل أحداث "طوفان الأقصى"، من خلال منشورات دائمة عن الموضوع.

أما الممثل فوركان أكسوي، الذي تعرف عليه الجمهور العربي بشكل مقرب في مسلسل "ابنة السفير"، فقد كان عبر عن غضبه لعدم تقديم بقية الفنانين دعمهم للقضية الفلسطينية، وأشار إلى أن الحديث عن هذا الموضوع ضروري ومؤكد على كل مسلم. -عربي بوست

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