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الممثل براين كوكس يتلو قصيدة الشهيد الفلسطيني العرعير (فيديو)

12/13/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعذر على الممثل الأسكتلندي براين كوكس المشاركة الحضورية بأمسيةٍ أدبية في لندن، تُقام اليوم الأربعاء، من تنظيم المهرجان الفلسطيني للأدب. فأرسل كوكس مقطعَ فيديو له، وهو يتلو قصيدة د. رفعت العرعير الأخيرة، ((إذا كان لا بد أن أموت))، والتي كتبها في مطلع تشرين الثاني.

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كوكس (77 عاماً) الذي لمع مؤخّراً بدوره في مسلسل ((ساكسيشن))، يُعدّ بين المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي، وهو عضو في فرقة شكسبير الملكية بستراتفورد. يقرّبه هذا المسار خطوةً من د. رفعت الذي تخصّص بالأدب الإنكليزي، تحديداً أعمال شيكسبير، وعلّمها لطلّابه في الجامعة الإسلامية في غزّة، إلى أن اغتالته إسرائيل في 7 كانون الأوّل.

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