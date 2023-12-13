الممثل براين كوكس يتلو قصيدة الشهيد الفلسطيني العرعير (فيديو)

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير



كوكس (77 عاماً) الذي لمع مؤخّراً بدوره في مسلسل ((ساكسيشن))، يُعدّ بين المحترفين في المسرح الشكسيبري الكلاسيكي، وهو عضو في فرقة شكسبير الملكية بستراتفورد. يقرّبه هذا المسار خطوةً من د. رفعت الذي تخصّص بالأدب الإنكليزي، تحديداً أعمال شيكسبير، وعلّمها لطلّابه في الجامعة الإسلامية في غزّة، إلى أن اغتالته إسرائيل في 7 كانون الأوّل.