صورة ملفك الشخصي على واتساب تمنحك هذه الميزة المهمة

MENAFN - Alghad Newspaper)حرص تطبيق "واتساب بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية على طرح ميزات جديدة تهدف إلى تسهيل حياة مستخدميه الأوفياء. ميزات يتم تفعيلها بالضغط لفترة طويلة على زر الإرسال أو بالنقر المزدوج على الرسالة.



كما قدم التطبيق الشهير أيضاً إمكانية استخدام حسابين على هاتف ذكي واحد منذ بضعة أشهر - وهي ميزة كان العديد من المستخدمين ينتظرونها منذ وقت طويل.



بيد أنّ ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن فتح حساب ثانٍ أمر سهل للغاية من خلال حيلة بسيطة فقط، وفق ما كشفت مجلة "Chip" الإلكترونية الألمانية التي تقدم أحدث المعلومات من عالم التكنولوجيا الرقمية وأجهزة الكمبيوتر.



فإذا قمت بالضغط مع الاستمرار على صورة ملفك الشخصي، فستفتح قائمة معينة حيث يمكنك من خلالها إضافة حساب ثانٍ.

ويمكنك بعد ذلك الإنتقال بسهولة من حسال لآخر فقط عن طريق الضغط المطول على صورة الملف الشخصي. من أجل إعداد حساب ثانٍ، كان يحتاج المستخدموندائماً إلى رقم هاتف ثان، نقلا عن dw.





بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يدعم الهاتف الذكي المُراد استخدامه شرائح SIM المتعددة أو eSIM. غير أن الميزة الجديدة يبدو أنها حتى الآن متاحة فقط لمستخدمين Android وربما يتعين على مستخدمي iOS التحلي بالصبر.