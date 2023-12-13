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روبوت تسلا الجديد أوبتيموس يرقص على أنغام الموسيقى - فيديو

12/13/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت شركة "تسلا" مقطعاً مصوراً يظهر التحسينات التي أجرتها على النموذج الأولي من الروبوت شبه البشري، واختتمت المقطع بروبوتين يرقصان على إيقاع الموسيقى الإلكترونية تحت أضواء وامضة.

الروبوت شبه البشري، الذي أُطلق عليه اسم "أوبتيموس" (Optimus)، هو جزء من مشروع الشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي، واستغلال الشبكات العصبية المُدرَّبة لأداء مهام بسيطة.



في العرض الأحدث، أشارت "تسلا" إلى أنها قللت وزن "أوبتيموس" بمقدار 10 كيلوغرامات (22 رطلاً)، وأظهرت الروبوت يلتقط بيضة ويمسكها بعناية وحذر، عبر ما وصفته بأنه "استشعار باللمس في كل الأصابع". في سبتمبر الماضي، ظهر "أوبتيموس" في مقطع منفصل يصنّف مكعبات بحسب لونها

ما يزال "أوبتيموس" فكرة قيد التطوير، وسيتعين عليه تحسين صورته بعد الظهور المخيب للأمل في المرة الأولى قبل عام، عندما اضطر موظفو "تسلا" إلى نقل أحد النماذج الأولية إلى مكانه.

يظهر المقطع المصور الأحدث أيضاً الروبوت يتجول في مصنع لـ"تسلا"، تظهر فيه شاحنات "سايبر ترّك" متوقفة في مكان قريب، كما يؤدي تمرين القرفصاء في صالة ألعاب، بحسب موقع بلومبرغ.

وقالت "تسلا" على موقعها الإلكتروني إن الغرض من الروبوتات شبه البشرية مستقلة التحكم التي تسير على قدمين هو الحل محل البشر في أداء المهام الخطيرة والمملة.

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