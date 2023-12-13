بمشاركة مائتين وثلاثين شاعرا عربيا.. صدور ديوان طوفان الأقصى

MENAFN - Alghad Newspaper) عزيزة علي





صدر ديوان جديد يحمل عنوان "طوفان الأقصى" عن دار الخليج للنشر والتوزيع في عمان، بمشاركة مائتين وثلاثين شاعرا عربيا. الديوان يضم قصائد جاءت جميعها على نمط الشعر العربي الأصيل "العمودي"، أُلحق به فهرسان؛ الأول يضم القصائد مرتبة ترتيبا رقميا، والثاني يتضمن أسماء الشعراء مرتبة ترتيبا هجائيا، مزودا باسم الشاعر وبلده والبحر الشعري الذي جاءت عليه قصيدته.



توزعت مشاركات الشعراء العرب بحسب الدول العربية على النحو الآتي: "الأردن 78، فلسطين 24، سورية 29، اليمن 21، العراق 19، مصر 18، الجزائر 10، المغرب 8، عُمان 7، لبنان 3، السعودية 3، قطر 3، موريتانيا 2، ليبيا 2، تونس 1، السودان 1، الكويت 1، وبلغ عدد شاعرات الديوان خمسين شاعرة موزعة كما يلي: الأردن 15، فلسطين 9، سورية 9، العراق 5، مصر 4، الجزائر 3، لبنان 1، تونس 1، السعودية 1، المغرب 1، اليمن 1".

ديوان "طوفان الأقصى" عبر فيه الشعراء، من خلال قصائدهم، عن مواقفهم الثابتة والمبدئية في انحيازهم للحق الفلسطيني، ووقوفهم المطلق مع قضية الشعب العربي الفلسطيني العادلة، والتأكيد على حقه المشروع في مقاومة المحتل، والدفاع عن نفسه ومقدساته، ظهرت فيه العواطف الجياشة التي تظهر محبة القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في أرض فلسطين المباركة، وأشادت بالمقاومة الفلسطينية التي صمدت في وجه آلة الحرب الصهيونية.

وقد مجد الشعراء في قصائدهم الشهداء، وصوروا حجم الدمار الشامل الذي قامت به عصابات جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، واستهدافها الأطفال والنساء، لتكون قصائدهم وثيقة تاريخية خالدة عبر الزمن، وشاهدة على جرائم المحتل للأجيال المقبلة.

جاء الديوان تلبية للدعوة التي أطلقها وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، والشاعر سعيد يعقوب، وتمت الاستجابة لها من مائتين وثلاثين شاعرا عربيا، يمثلون مختلف الأقطار العربية، التي تتضمن الإعلان عن مبادرة لجمع قصائد الشعراء العرب، في ديوان شعري يحمل عنوان "طوفان الأقصى".

والديوان يخلد العملية النوعية والبطولية، التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، ردا على الإجراءات التعسفية في معاملة الأسرى الفلسطينيين، في السجون الصهيونية، والتوسع في بناء المستوطنات، التي قضمت الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين المتكررة على المدنيين في القرى والمدن الفلسطينية، وما تلا هذه العملية من عدوان غاشم غير مسبوق على قطاع غزة، من خلال إلحاق القتل والدمار بالقطاع وسكانه، من المدنيين الأبرياء، وذهب ضحيته الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، بهدف تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، ومن ثم تهجير أبناء الضفة الغربية إلى الأردن، كما ورد ذلك عبر تصريحات قادة الكيان الصهيوني، في مخطط معد مسبقا، لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتصفية القضية الفلسطينية.

أستاذ الأدب والنقد في جامعة البلقاء التطبيقية والمختص في أدب المقاومة، الدكتور عماد الضمور، كتب مقدمة للديوان قال فيها: "ينبني أدب المقاومة على صراع إيدلوجي عميق بين طرفين: الأول محتل يمارس عدوانه، وسفكه للدماء، وقمعه للحريات، والثاني شعب أعزل وقع عليه فعل الاحتلال، لكنه متمسك بالدفاع عن هويته القومية، ومعتقده الديني بكل ما يملك من قوة مادية ومعنوية، مستندا في ذلك إلى رغبة جامحة في رفض الظلم والطغيان، وما يختزنه من إرث عميق. وتكمن أهمية هذا الأدب في إيقاظ الشعور الجمعي للأمة، وبث الفكر النهضوي في المتلقين لما يمتلكه الشعر من سطوة وجدانية لا يقل تأثيرها عن حساسية الشعراء للأحداث الأليمة التي تحياها الأمة".

وأضاف الضمور، أن ديوان "طوفان الأقصى" جاء استجابة عفوية ومباشرة لصدى الغطرسة الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل، حمل شكلا مهما من أشكال المقاومة، إنها المقاومة الثقافية بكل ما تبعثه من شحنات الرفض، والتمرد، وما تريد إيصاله للعالم من ظلم وقع، وعدوان مستمر في ظل تعتيم إعلامي ممنهج، وطمس المحتل للحقائق، لذلك، فإن قصائد الديوان مهمة من ناحيتين: الأولى، مضمونية؛ لما تعكسه من روح قومية جامحة، ووهج ثوري دافق، يبعث الحماس في النفوس، ويعيد لها عنفوانها، والثانية، جمالية تنبني على رسالة الشعر الخالدة، وتقاليده الفنية الموروثة، وموقعه في ثقافة الأمة، بوصفه باعث الرؤى، وملهم الأفكار المتقدة، ومستقر الذاكرة الجمعية التي ترتد إليها الأمة في أحلك الظروف.

ومن أجواء الديوان نقرأ الأبيات الآتية من قصيدة الشاعر العربي الكبير حيدر محمود التي تصدرت قصائد الديوان:

"قَدَرٌ أنْ تَسِيلَ مِنْكِ الدِّماءُ/ يا عَروسًا خُطَّابُها الشُّهداءُ

لسْتِ أرضًا كسائِرِ الأرضِ لكِنْ أنتِ في أعْيُنِ السَّماءِ سَماءُ

مِن هُنا تبدَأُ الطَّريقُ إلى اللهِ وقد مرَّ مِن هُنا الأنْبياءُ

ويمرُّونَ مِن هُنا كُلَّ ما هبَّ نسيمٌ ،أو لاحَ مِنها سَناءُ

لِيقولُوا لِلقادِمِينَ إلى الجَنـةِ مِنْها بِكمْ يَطيبُ الِّلقاءُ

مِن زمانٍ لمْ يحْمِلِ الغيمُ غيْثًا مِن زمانٍ ما بلَّ ثغرِيَ ماءُ

مِن زمانٍ لم يُطْلِعِ الرَّمْلُ ورْدًا.. مِن زمانٍ لم تُمْرِعِ الصَّحْراءُ

مِن زمانٍ لمْ تصْهُلِ الخيْلُ والنَّخْلُ عَقيمٌ... والشِّعْرُ والشُّعراءُ

لكِ يا قدْسُ ما يَليقُ بعَيْنيكِ مِن الكُحْلِ... وَالدَّمُ والحِنَّاءُ

عيْبُنا أنَّنا عجَزَنا عَن المَوْتِ ولكِنْ لمْ يعْجَزِ الأبْناءُ

فلقدْ أقْبَلُوا كأَنَّ صَلاحَ الدِّينِ فِيهمْ وفي يدَيْهِ الِّلواءُ

وتنادَوْا إلى الفِداءِ رُعودًا.. وبروقًا فنِعْمَ نِعْمَ الفِداءُ

يا أحباءَنا الذينَ افتدونا.. بدِماهُمْ ما زالَ ثَمَّ رَجاءُ

لا تُبالِي بِنا ولَا تسْمَعِي مِنَّــا فكُلُّ الذي نَقُولُ هُرَاءُ

أنْتمُ الرَّائِعونَ لا نَحْنُ فالــقُدْسُ ابْتِداءٌ لَدَيْكُمُ وَانْتِهَاءُ

ودَمٌ طَاهِرٌ يَسِيلُ وأمَّا عِنْدَنا فَهْيَ دَمْعَةٌ خَرْساءُ

أيُّها الطَّيِّبونَ لنْ تَسْتَجِيبَ الأرْضُ لَكِنْ سَتَسْتَجِيبُ السَّماءُ".

وبحسب اللجنة المشرفة على مبادرة ديوان "طوفان الأقصى"، فسوف تنظم اللجنة المشرفة على الديوان، التي يرأسها الدكتور صلاح جرار والشاعر سعيد يعقوب، حفل توقيع وإشهار للديوان قريبا في عمان توزع فيه النسخ على الشعراء المشاركين بالديوان.