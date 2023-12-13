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بعد حادثة سلحوب.. البدور يطالب بتأخير دوام طلبة الجامعات

12/13/2023 2:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب عضو مجلس الأعيان الدكتور إبراهيم البدور بتأخير دوام طلبة الجامعات أُسوةً بطلبة المدارس.

جاء ذلك بعد الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته 5 طلاب جامعيين في باص تابع لإحدى الجامعات الحكومية كان يقل الطلبة إلى جامعتهم.

وأضاف البدور أن التوقيت الذي يخرج به الطلبة من بيوتهم يكون قبل بزوغ الشمس بأكثر من ساعة، حيث يكون مدى الرؤية وخصوصا في أوقات الشتاء صعبا وغير واضح.

وبين أن الحكومة أخذت قرارا بتثبيت التوقيت الصيفي وتأخير دوام الطلبة في المدارس وذلك للسبب نفسه الذي ذكرناه؛ لذلك يفضل تأخير دوام طلبة الجامعات لتقليل نسبة حصول أي مكروه يكون سببه التأخر في بزوغ الشمس، خصوصا في فصل الشتاء.

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