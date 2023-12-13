بعد حادثة سلحوب.. البدور يطالب بتأخير دوام طلبة الجامعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب عضو مجلس الأعيان
الدكتور إبراهيم البدور بتأخير دوام طلبة الجامعات أُسوةً بطلبة المدارس.
جاء ذلك بعد الحادث
المأساوي الذي ذهب ضحيته 5 طلاب جامعيين في باص تابع لإحدى الجامعات الحكومية كان
يقل الطلبة إلى جامعتهم.
وأضاف البدور أن
التوقيت الذي يخرج به الطلبة من بيوتهم يكون قبل بزوغ الشمس بأكثر من ساعة، حيث
يكون مدى الرؤية وخصوصا في أوقات الشتاء صعبا وغير واضح.
وبين أن الحكومة أخذت
قرارا بتثبيت التوقيت الصيفي وتأخير دوام الطلبة في المدارس وذلك للسبب نفسه الذي
ذكرناه؛ لذلك يفضل تأخير دوام طلبة الجامعات لتقليل نسبة حصول أي مكروه يكون سببه
التأخر في بزوغ الشمس، خصوصا في فصل الشتاء.
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