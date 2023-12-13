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مجلس النواب يسأل والحكومة تجيب

12/13/2023 2:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي ناقش النواب في جلسة رقابية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور وزراء قضايا استثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية وخدماتية والحادث الماساوي الذي وقع صباح اليوم على طريق سلحوب جرش لباص طلبة جامعيين.
وحث نواب وزير الاشغال على التوجه للمنطقة وايجاد حلول للطريق.
وخلال الجلسة ناقشت النائب صفاء المومني اجابة وزير الزراعة عن توزيع الاحطاب الذي تم تقطيعه من الاشجار في منطقة عجلون نتيجة انشاء مشاريع كبرى مثل التلفريك تطلبت قطع الاشجار، منتقدة طريقة توزع الاحطاب
واكتفى النائب فواز الزعبي برد الحكومة على سؤاله.
وحول النائب سليمان ابو يحيى سؤاله عن انشاء مشروع سياحي في العقبة من خلال اتفاقية وقعت عام 1999 تم بموجبها منح مستثمر اراضي في العقبة على البحر بسعر 2125 للدونم لاستجواب .
وقال أبو يحيى إن المستثمر أنشا مشروعا على جزء صغير من الارض وترك الباقي من الارض فارغة وانه قام ببيع قطع اراض منها بمبالغ بالملايين.
وأضاف أن الحكومة الحالية بريئة من هذه الاتفاقية والمطلوب الغاء الاتفاقية واسترداد الاراضي"،
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان ان الحكومة ستتابع هذه القضية بكل تفاصيلها وستطلع المجلس على كل شيء.
وناقش النائب محمد الخلايلة اجابة الحكومة بخصوص سؤاله عن مشروع صرف صحي في منطقة الخربة السمرا.
وفي بداية الجلسة تحدث ممثلو الكتل النيابية عن اخر المستجدات حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بوقفه، معبرين عن رفضهم لسياسة التهجير القسري لابناء قطاع غزة.
وانتقد النواب ازدواجبة المعايير التي يستخدمها الغرب في التعامل مع قضية فلسطين .
واشاد النواب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن اهل غزة وجهود جلالته بوقف العدوان ،مؤكدين ان الشعب الاردني يقف مع اهل غزة.
واشاد النواب بالمستشفى الميداني العسكري الاردني بقطاع غزة وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية بايصال المساعدات الى الاهل في قطاع غزة،.
وقالوا ان ما يحدث في غزة هو ابادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.
وفي بداية الجلسة قرا النواب الفاتحة على روح الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وروح النائب السابق عمر قراقيش.
و قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن أيادي الغدر الآثمة طالت بطلاً من أسود جيشنا العربي الباسل، حيث ارتقى الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي شهيداً، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن، بمواجهة عدد من المهربين على الواجهة الشمالية للمملكة، وقام مع زملائه في قوات حرس الحدود بقتل عدد منهم ودفع البقية منهم إلى الفرار.
وتابع الصفدي: إننا وإذ نرجو من العلي القدير أن يتقبل شهيدنا في أعلى منازل الجنة، لنتضرع منه تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على زميله البطل الوكيل أول سالم مفتن سالم، مؤكدين وقوفنا خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل ما تتخذه من خطوات دفاعاً عن ثرى هذا الحمى، الذي سيبقى بقيادة جلالة الملك المعظم، شوكة في حلوق الطامعين، رحم الله شهيد الواجب والعزاء والمواساة لأهله الكرام .
وتابع الصفدي: كما فقدنا قبل يومين النائب السابق عمر قراقيش، والذي كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، وكان مثالا في البذل والعطاء، فالرحمة والمغفرة لهم، وادعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.
كما قرا النواب الفاتحة على روح الطلبة من جامعة اليرموك الذين فقدوا حياتهم جراء حادث سير صباح امس بناء على طلب النائب محمد العكور
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