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التعليم العالي تنعى شهداء العلم

12/13/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وجميع أعضاء مجلس التعليم العالي، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي وأسرة الوزارة وفاة شهداء العلم من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء أثناء توجههم إلى جامعتهم لاستكمال رحلة طلب العلم، سائلين الله العلي القدير أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يتقبلهم مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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