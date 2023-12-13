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خبراء: الدول المتقدمة تنصلت من التزاماتها المالية لإنقاذ البلدان المتضررة من المناخ

12/13/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات سجلت قمة المُناخ "كوب 28" لحظة تاريخية ثانية على صعيد العمل المُناخي بعد اتفاق باريس في عام 2015، والمتمثلة بقرار التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي.
ورغم هذه اللحظة التاريخية الا أنها لم تشر الى أية عبارات حول "الاستغناء" عن النفط والغاز والفحم، الذي يضع نص القرار الجديد رهن التزام الدول المتقدمة والغنية العمل بنصوصه، قبيل الإقرار "بفشله" أو "نجاحه".
كما أن النقاشات، رغم تمديدها ليوم إضافي، بعد أن شهدت "خلافات، وشد وجذب" بين الأطراف المتفاوضة، تراجعت من خلالها الدول الغنية مرة أخرى عن التزاماتها بمساعدة الناس المتضررين من أسوأ آثار التغييرات المناخية، مثل تلك التي تشهدها الأردن من فيضانات وموجات جفاف متكررة.
ولم تكتفي تلك الدول بهذا الأمر فحسب بل إنها دفعت باتجاه "الاتفاق على عدم وضع أموالاً على الطاولة لمساعدة البلدان النامية نحو التحول إلى الطاقات المتجددة، ما يجعل نتائجه مخيبة للآمال للعديد من تلك الدول"، كما ورد في النصوص الختامية لقرارات القمة.
وفي رأي مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "أوكسفام انترناشونال" صفاء الجيوسي أن "مخرجات القمة القت الضوء على السبب الحقيقي لأزمة المناخ والمتمثلة بالوقود الأحفوري بجميع أشكاله من فحم ونفط وغاز، والذي جاء بعد مضي ثلاثون عاماً من النقاشات المستضيفة".
وتابعت: "كل من يناضلون ضد أزمة المناخ العالمية ليس لديهم الكثير ليحتفلوا به لأن نتيجة القمة النهائية غير كافية على الإطلاق".
ولفتت الى أن "ثمة العديد من الثغرات التي تضمنتها نصوص القرارات على رأسها عدم ورود أية عبارات تشير الى التخلص، أو الخفض التدريجي للوقود الأحفوري وإنما الابتعاد عن الاعتماد عليه".
كما أن "نصوص القرارات خلت من أية التزام بشأن الهدف العالمي للتكيف، في وقت أن حجم التمويلات المعلن عنها تتسم بالضعف، ولا يمكن للبلدان النامية معها الانتقال للطاقة المتجددة"، بحد قولها.
ولفتت في تصريحات لـ"الغد" على هامش القمة الى أن "البلدان النامية والمجتمعات الأكثر فقراً تشهد المزيد من الديون، وتفاقم عدم المساواة، مع مساعدة أقل، والمزيد من المخاطر والجوع والحرمان".
وفي النص النهائي للجرد العالمي فإنه "تم الاتفاق على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات، والمتوسط العالمي للمعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030".
كما وشددت البنود على "تسريع الجهود على الصعيد العالمي لإنشاء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع الوقود الخالية من الكربون، مع التحول من استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 تمشيا مع العلم".
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان فإن "الاتفاق نحو التحول لتخلي عن كافة أنواع الوقود الاحفوري يعد نقطة إيجابية سجلت على صعيد مؤتمرات الأطراف للتغير المُناخي".
وتأتي هذه الخطوة، بحسبه، بعد أن "كان هنالك الممانعة لقوى الوقود الأحفوري خلال السنوات الاخيرة في ذكر أي نص، أو إشارة صريحة حول التخلي عن الفحم والغاز والنفط في الوثائق النهائية".
وأكد، لـ"الغد" على أن "سياسة التوافق كانت هي السائدة في قمة المُناخ "28" منذ بداية المفاوضات والمتمثلة بتفعيل صندوق الخسائر والاضرار".
ولكن، ورغم هذه اللحظة التاريخية، بحسبه "تبقى قضية تنفيذه على أرض الواقع، ومدى تعاون الدول المصدرة والمنتجة للوقود الاحفوري للالتزام به رهن الاختبار".
وشدد على أن "النص الجديد يجب أن يتضمن بنوداً واضحة في عملية التمويل لعملية التحول العادل والمنصف نحو الطاقة المتجددة".
في وقت أن "التمويلات المعلنة لا تلبي الطموح المطلوب، خاصة في صندوق التكيف والمناخ الأخضر، وهذا يؤشر الى تراجع الدول الغنية في الإيفاء بالالتزام تجاه الدول الفقيرة والنامية الأقل نمواً"، وفقاً لشوشان.
وأضاف: " لم يصدر أي توجه استراتيجي من الملوثين الكبار يحول دون اتساع الفجوة التمويلية في جوانب التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، ولا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة الاميركية تخصيصها مبلغ، يتصف بأنه الأكثر تواضعاً بين تلك التي دعمت صندوق الخسائر والأضرار".
بيد أن مدير مرصد طيور العقبة فراس الرحاحلة شدد على أن "التحول بعيدً عن الوقود الأحفوري أشارت اليه العديد من نصوص الاتفاقات الماضية، فيما كان المطلوب هو الخروج بقرار توافقي يقضي بالاستغناء التام عن النفط والغاز والفحم".
ولفت الى أن "الاستمرار نحو التحول التدريجي لن تغير من الواقع الحالي، حيث أن العالم على ما يقرب من الوصول الى 1.5 درجة مئوية والتي تتطلب معها لإجراءات مُناخية عاجلة وحاسمة".
ولا يعتقد أن "التمويلات التي تم الإعلان عنها بصندوق الخسائر والأضرار لا ترتقي للمستوى المطلوب لإنقاذ الدول النامية من تأثيرات التغيرات المُناخية"، بحد قوله.

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