Thursday, 14 December 2023 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العيسوي يقدم التعازي لذوي الشهيد النعيمي

12/13/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لذوي شهيد الواجب الوكيل أول إياد عبدالحميد النعيمي، الذي استشهد أمس إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى بيت عزاء الشهيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وأشاد العيسوي، بمناقب الشهيد البطل وشجاعته في تأدية الواجب وتقديم روحه الطاهرة فداء للأردن، ليلتحق بكوكبة الشهداء الذين قضوا في سبيل أمن الأردن واستقراره، مؤكدا أن هذا هو ديدن رجالات وأشاوس القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين نذروا أرواحهم وأنفسهم ليبقى الأردن بقيادته الهاشمية واحة أمن واستقرار.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

MENAFN13122023000072011014ID1107590256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث