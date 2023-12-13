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الخصاونة يفتتح الطريق الصحراوي الممتد من النقب إلى الحميمة

12/13/2023 2:31:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء الطريق الصحراوي الممتد من منطقة نزول النقب إلى منطقة الحميمة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية وزياراته التفقدية.
ويقع الطريق، ضمن اختصاص محافظتيّ معان والعقبة، بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله وتحسينه، بطول 17 كم.
وقال رئيس الوزراء، إن إنجاز هذا المشروع يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتَّنموي، باعتباره شرياناً يخدم قطاعات حيويَّة مثل النَّقل والسياحة، ويعزِّز الرَّبط بين جميع محافظات المملكة وميناء العقبة.
وأضاف أن إنجاز هذا المشروع وافتتاحه يمثِّل خطوة من الخطوات التي تعهَّدت بها الحكومة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين التي يوجِّهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد بالعمل من أجلها.

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