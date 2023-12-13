الخصاونة يفتتح الطريق الصحراوي الممتد من النقب إلى الحميمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء الطريق الصحراوي الممتد من منطقة نزول النقب إلى منطقة الحميمة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية وزياراته التفقدية.
ويقع الطريق، ضمن اختصاص محافظتيّ معان والعقبة، بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله وتحسينه، بطول 17 كم.
وقال رئيس الوزراء، إن إنجاز هذا المشروع يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتَّنموي، باعتباره شرياناً يخدم قطاعات حيويَّة مثل النَّقل والسياحة، ويعزِّز الرَّبط بين جميع محافظات المملكة وميناء العقبة.
وأضاف أن إنجاز هذا المشروع وافتتاحه يمثِّل خطوة من الخطوات التي تعهَّدت بها الحكومة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين التي يوجِّهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد بالعمل من أجلها.
MENAFN13122023000072011014ID1107590253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.