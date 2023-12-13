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بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على صحة مصاب حادثة اشتباك الحدود الشمالية

12/13/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، على صحة الوكيل الأول سالم مفتن سالم، الذي يرقد على سرير الشفاء بمدينة الحسين الطبية إثر إصابته خلال اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.


ونقل العيسوي، إلى الوكيل اول سالم ، تمنيات جلالة الملك له بالشفاء العاجل وتحيات واعتزاز جلالته، بالجهود التي تبذلها قوات حرس الحدود من نشامى القوات المسلحة في سبيل أمن الأردن واستقراره.

كما نقل العيسوي تمنيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد للوكيل أول سالم بالشفاء العاجل.


واستمع العيسوي، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات، إلى شرح عن الحالة العامة للمصاب.

وكانت قوات حرس الحدود قد ردعت فجر أمس الاول الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عشرات المتسللين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود، في محاولة منهم لاستغلال حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب، وتم على الفور تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم.

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