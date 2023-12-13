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الميثاق الوطني في زيارة ثناء للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

12/13/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام حزب الميثاق الوطني ممثلًا بأمينه العام الدكتور محمد المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي بزيارة الهيئة الخيرية الهاشمية تقديرًا للجهود الكبيرة التي تقوم بها وجهودها الإغاثية والإنسانية على مستوى المنطقة والعالم وخصوصًا ما تقوم به الآن مع أهلنا في غزة.
وكان باستقبالهم الدكتور حسين الشبلي أمين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية الذي رحب باعضاء الميثاق الوطني مثنياً على زيارتهم التي تعد الأولى على مستوى الأحزاب الأردنية، وعبّر عن أمنياته للميثاق الوطني بالتقدّم المستمر.

واستعرض مسيرة الهيئة الخيرية في اكثر من 42 دولة بالعالم وان هنالك بند خاص لدى هيئة بما يخص غزة والقدس من قبل الأزمة الحالية التي يمر بها اهلنا بفلسطين وتحديدا في قطاع غزة مستعرضاً خصوصية العلاقة بين الاردن وفلسطين والعمل بتوجيهات جلالة الملك وولي عهده الامين لدعم صمود أشقائنا في فلسطين الحبيبة.
وبين أن الهيئة تتعاون مع عدد كبير من المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف إرسال المساعدات الطبية والإغاثية بمختلف أنواعها لضمان تغطية الاحتياجات المطلوبة لافتًا إلى مواصلة الهيئة إرسال المساعدات إلى الأهل في غزة وفق ما يرد من احتياجات اولاً بأول.
بدوره قال أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن هذه الزيارة جاءت تقديرًا للجهود الإنسانية الكبيرة الذي تقوم بها الهيئة بإسم الأردن والهاشميين، ويحق للأردنيين رفع رأسهم بما يقوم به الأردن قيادةً وجيشًا وشعبًا ومن الموقف المتفرد لقيادتنا الهاشمية وولي العهد الامين تجاه القضية الفلسطينية في كل المحافل وجهود جلالته الجبّارة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
واعرب اعضاء حزب الميثاق الوطني عن تقديرهم للجهود المميزة للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية التي لم تألو جهداً في الدعم المستمر وايصال المساعدات الاغاثية الانسانية للاهل في قطاع غزة.
هذا وقدم حزب الميثاق الوطني تبرعاً رمزياً من خلال احد اعضاءه للهيئة الخيرية الهاشمية تقديراً لجهودها الكبيرة وابدا الاستعداد لإرسال متطوعين من شباب الميثاق الوطني لمساعدة الهيئة في جهودها المختلفة.

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