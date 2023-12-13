جريمة قتل وسط عمان والجاني في قبضة الأمن

جريمة قتل وسط عمان والجاني في قبضة الأمن
التاريخ
12/13/2023 2:31:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أُسعف من إحدى مناطق وسط العاصمة للمستشفى اليوم أحد الأشخاص إثر تعرضه للاصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات شخصية وما لبث أنْ فارق الحياة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل والسلاح المُستخدم في القضية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
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