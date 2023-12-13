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جريمة قتل وسط عمان والجاني في قبضة الأمن

12/13/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أُسعف من إحدى مناطق وسط العاصمة للمستشفى اليوم أحد الأشخاص إثر تعرضه للاصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات شخصية وما لبث أنْ فارق الحياة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل والسلاح المُستخدم في القضية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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