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الاحتلال يعتقل حارسين للمسجد الأقصى

12/13/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حارسين للمسجد الأقصى المبارك، واقتحمت بلدتي العيسوية وسلوان.
وقالت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت اثنين من حراس المسجد الأقصى هما: إيهاب شحادة ومحمود الصفدي من المسجد، واقتادتهما إلى مركز شرطة“إلياهو” بالبلدة القديمة، بحجة أنهما أوقفا سائحا يرتدي لباس المتدينين اليهود.
من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل إمام مسجد بلدة العيسوية، المعتقل جمال مصطفى، وعبثت بمحتوياته.

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