أجواء باردة وغائمة جزئيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم، باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال ومناطق البادية، مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة على أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية يطرأ غدا، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
أما بعد غد السبت، تكون الأجواء، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)
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