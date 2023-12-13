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أجواء باردة وغائمة جزئيا

12/13/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم، باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال ومناطق البادية، مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة على أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية يطرأ غدا، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
أما بعد غد السبت، تكون الأجواء، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)

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