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كوادر الأشغال تتعامل مع آثار حادث سلحوب

12/13/2023 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم على معالجة آثار حادث السير الأليم الذي وقع على طريق جرش صباح اليوم "نزول سلحوب".
حيث توجهت كوادر هندسية و اليات وورش فنية لموقع الحدث مقابل غابة الشهيد وصفي التل صباح اليوم فور تلقي بلاغ حصول الحادث المؤسف لتقديم وسائل المساعدة اللازمة لكوادر ادارة السير و الدفاع المدني و الامن العام بالموقع و اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة الطريق حيث تم تركيب حواجز خرسانية على جانب الطريق بدلا من الحواجز المعدنية التي تضررت بسبب الحادث.
يذكر أن طريق جرش كان قد خضع قبل عدة أسابيع لمشروع صيانة وتعبيد شملت تعزيز عناصر السلامة المرورية من شواخص تحذيرية للسرعة و دهانات ارضية و حواجز معدنية جانبية، حيث أن جسم و سطحه يخلو من اية عيوب فنية تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

وكانت لجنة التحقيق المرورية المشكلة من ادارة السير في مديرية الأمن العام قد خلصت في نتيجة تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن انزلاق الحافلة.







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