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إستراتيجية السلامة والصحة المهنية.. أين دور وزارة العمل؟

12/13/2023 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة الضمان الاجتماعي عن إستراتيجية السلامة والصحة المهنية، رأى خبراء أنه رغم تأخر الإعلان عنها إلا أنها شملت أهدافا تسهم في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزز حماية العمال والحفاظ على سلامتهم من حوادث العمل وإصابته.
وأكد الخبراء لـ"الغد" وجوب أن يكون دور وزارة العمل في هذه الإستراتيجية فاعلا وليس هامشيا، كونها الجهة الرئيسية المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية، كي لا تضعف فعالية هذه الإستراتيجية، وأن تحقق أهدافها.
ولفتوا إلى التحديات التي تواجه العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم؛ ممن هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، ويعملون في بيئة عمل تفتقد معايير السلامة والصحة المهنية، ما يتطلب توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وفي هذا الصدد، رأى رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة أن أي جهد في مجال الصحة والسلامة المهنية يجب أن يكون مبنيا على قواعد الشراكة الحقيقية والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، ومنظمات العمال، ومنظمات أصحاب العمل)، وعلى قاعدة المساواة فيما بينها بما يعبر عن مصالح ورؤى كل منها، وبشكل خاص غرف الصناعة والتجارة والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل.
وأكد أبو نجمة ضرورة انسجام هذا الجهد وآلياته مع التشريعات القائمة، ومشاركة الجهات الرسمية الفاعلة بموجب هذه التشريعات، والتي تتحمل المسؤولية القانونية في وضع وتطبيق مبادئ وأهداف الإستراتيجية، وعلى رأسها وزارة العمل المعنية بحكم القانون بوضع قواعد السلامة والصحة المهنية ومتطلبات الحماية والوقاية من إصابات وحوادث العمل، والرقابة على مدى الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأضاف أن هذه المهام أسندت إلى الوزارة بنصوص قانونية صريحة في قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، إضافة إلى وزارة الصحة التي تقوم بالإشراف والرقابة وإجراء الفحوصات الطبية والمهنية الوقائية الأولية والدورية للعاملين في المؤسسات، والمساهمة في التفتيش على توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وترخيص المنشآت الصناعية الجديدة.
وتابع: "كما أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تختص بالتأمين على إصابات العمل، والقيام بدور ترويجي وتوعوي للحد منها، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ومديرية الدفاع المدني ووزارة البيئة، وغيرها من المؤسسات الرسمية".
غير أن أبا نجمة قال إن ما يلاحظ على الإستراتيجية، أن دور وزارة العمل هامشي فيها، سواء في وضعها أو في متابعة تنفيذها، وفي برامجها، رغم أنها الجهة الرئيسية المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية، وهو أمر سيضعف حتما فعالية هذه الإستراتيجية ويقلص من إمكانيات تحقيق أهدافها، كما أنها لم تعتمد الثلاثية في تكوين الفريق العامل على وضعها، فلا نجد منظمات أصحاب العمل ولا منظمات العمال، وهذا مثلب كبير فيه مخالفة لأبسط معايير العمل الدولية التي تشترط التمثيل المتساوي في ذلك.
وأضاف: "كما لا يوجد في الفريق ممثلو الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، كوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البيئة، ومديرية الدفاع المدني، وهيئة تنمية المهارات التقنية والمهنية، بل نجد أن أغلبية أعضاء الفريق الفني من موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي".
ولفت إلى أن معظم بنود الإستراتيجية، سواء في وضع برامجها وتنفيذها أو متابعتها، أسندت إلى "الضمان"، ومن ذلك البنود الخاصة بتطوير التشريعات والتدريب، وتطوير العلاقة مع الشركاء، دون الالتفات إلى أدوار الجهات الأخرى الفاعلة بهذا الخصوص، وبشكل خاص منظمات العمال وأصحاب العمل، وكذلك الجهات الحكومية، وفي ذلك ما لا يتماهى مع التشريعات الناظمة لشؤون السلامة والصحة المهنية والمهام الملقاة على عاتق الجهات الرئيسية فيها".
وأوضح ان ذلك قد يعود لموضوع تمويل الإستراتيجية الذي ستتولاه "الضمان"، لدرجة توحي بأنها إستراتيجية عمل لدائرة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة أكثر من كونها إستراتيجية على المستوى الوطني.
وبين أبو نجمة أنه تم إدراج منظمة العمل الدولية ضمن مصفوفة الشركاء تحت تصنيف (قليل) من حيث الاهتمام، وتصنيف (متوسط) من حيث مدى القوة، وهذا تصنيف غير واقعي بالنظر إلى دور المنظمة المحوري والرئيسي في إعداد وتنفيذ إستراتيجيات وبرامج السلامة الوطنية للدول الأعضاء فيها، حيث إن جهودها مستمرة في هذا المجال منذ العام 2016، وخاصة على اتفاقيات العمل بشأن السلامة والصحة المهنية.
واستدرك: "هنا تجدر الإشارة إلى أنه لم تتم الاشارة في أي موقع ضمن أهداف الإستراتيجية إلى النهوض بالمستوى التشريعي الخاص بالسلامة والصحة المهنية بما يواكب التشريعات الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية أو المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة، خاصة الاتفاقيتين (155 و187).
من جانبه، رحبّ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي، عن استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، مؤكدا أهمية ذلك في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في شتى النشاطات والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يحافظ على سلامة العمال ويحمي صحتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.
وقال المعايطة، إن الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها وما انبثق عنها من أهداف تنفيذية ومبادرات ومشاريع، تسهم بشكل كبير في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بشكل شمولي وعلى مستوى وطني، وتعزيز دورها في حماية العمال والحفاظ على سلامتهم من حوادث العمل وإصابته.
وأشار إلى أن أهداف الإستراتيجية الأربعة هي: تطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتنمية قدرات ومهارات ومعارف الكوادر العاملة في إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتقنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن كان له دور في إعداد هذه الإستراتيجية من خلال عضويته في اللجنة التوجيهية العليا التي تضم جميع الشركاء والمعنيين، كما أنه عضو في اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ المحاور التي تشملها، والبنود المنبثقة عنها، مبينا أن الآلية المتابعة والتنفيذ والمراجعة تتم من خلال آلية محددة كما جاء في وثيقة الإستراتيجية، حيث تقوم اللجنة التوجيهية العليا بدراسة وتحليل التقارير الواردة من اللجنة الفنية وتحديد الإجراءات التحسينية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تعطي دورا فاعلا لجميع الأطراف وتجمع الشركاء الاجتماعيين من أصحاب عمل وعمال، الأمر الذي يحقق مصلحة الجميع ويحسن من جودة المخرجات، فبيئة العمل الآمنة تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتحمي عجلة الإنتاج من التوقف بسبب إصابات العمل أيضا".
ولفت إلى أن العديد من مبادرات الإستراتيجية تقع مسؤولية تنفيذها على ممثلي العمال وأصحاب العمل والأطراف ذات العلاقة، مثل: تحفيز المنشآت للالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، ودعم المنشآت التي تحصل على معايير الجودة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
وأكد المعايطة، أن إحدى مبادرات الاستراتيجية، هي تنفيذ حوار اجتماعي فعال وبشكل دوري، يشمل كافة الشركاء الداخليين والخارجيين من خلال عقد ورش عمل مشتركة، بهدف تطوير العلاقة مع الشركاء الخارجيين (من القطاع العام والخاص) وإدامتها في مجال السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى التحديات التي تواجه العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم؛ ممن هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، ولا يتمتعون بالحمايات الاجتماعية اللازمة التي كفلها القانون، ومنها تأمين إصابات العمل للعاملين في بيئة عمل تفتقد معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو ما أشارت له الإستراتيجية، ووضعته ضمن التهديدات في البيئة الخارجية ضمن "التحليل الرباعي"، ما يتطلب توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتشمل جميع العمال لا سيما في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة.

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