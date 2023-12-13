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الأردن يخسر 3 أعوام من التنمية البشرية إذا استمرت حرب غزة 3 أشهر

12/13/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون أظهرت دراسة أولية، أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، عن توقعات بتراجع التنمية البشرية في دول الأردن ومصر ولبنان بواقع عامين إلى 3 أعوام، بسبب الحرب على غزة للأشهر الثلاثة الأولى، وقد ترتفع إلى 7 سنوات في حال تمدد الحرب لمدة 6 أشهر.
وعرض نتائج هذه الدراسة أمس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، خلال مؤتمر صحفي حذر فيه من استمرار الحرب، ومجددا النداء الأممي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا.
وكشفت الدراسة الأولية، وفقا للدردري عن توقعات بتراجع التنمية البشرية في قطاع غزة نتيجة الحرب بمقدار 19 عاما يقابلها تراجع في عموم فلسطين بمقدار 16 عاما، وبخسارة تقدّر بـ50 مليار دولار على مدار تلك الأعوام في المجمل، في غزة.
وقال الدردري إن هذه الأرقام هي مجرد توقعات قيست مع بعض التحفظات، وأنها لم تستند إلى أرقام دقيقة 100 %، مع الترجيح بأنها أعلى من ذلك في الواقع، مضيفا: "لم تعد الأرقام تستطيع أن تقيس الخسائر قياسا على حجم الدمار في غزة".
وأكد أن النسب المتوقعة، "تدلل على خطورة الوضع والدمار"، مشيرا إلى أنه "يجب ألا ننسى أن غزة تشكل فقط 20 % من الناتج المجلي الإجمالي الفلسطيني، وما يجري فيها لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
وتركز الدراسة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب على غزة في حال استمرار الحرب 3 أشهر، وفي حال تمددها إلى 6 أشهر، وكذلك في فلسطين ودول الجوار وتحديدا الأردن ولبنان ومصر، من دون الأخذ بعين الاعتبار احتمالات توسع الحرب جغرافيا في المنطقة.
وقال الدردري إن الدراسة تشير إلى توقع تسجيل فقدان في الناتج المحلي الإجمالي "توسطيا" لدول لبنان والأردن ومصر مع انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب بمقدار 2.3 % وبما يعادل 10 مليارات دولار، مقابل توقع فقدان أكثر من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وبما يعادل 18 مليار دولار في حال تمدد الحرب إلى 6 أشهر.
وبحسب الدراسة للأشهر الثلاثة من الحرب، فهي تعادل خسارة 19 عاما من التنمية البشرية، و16 عاما من خسارة التنمية البشرية في فلسطين كلها، وبما يقدر بـ50 مليار دولار من استثمارات التنمية البشرية في غزة.
وعن زيادة مستويات الفقر في غزة، تشير الدراسة إلى توقع ارتفاع عدد الفقراء في فلسطين مع نهاية الشهر الثالث للحرب، إلى 660 ألف شخص يضافون إلى مليون و800 ألف كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل الحرب، وبنسبة زيادة تقدر بـ45 %.
وأوضح أن قياس الخسارة في غزة لا يتعلق فقط بمدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التوقعات تتحدث عن تراجع بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين حتى الآن، قائلا إن هذه صدمة اقتصادية، تقدر ماليا بنحو 2.5 مليار دولار.
وبيّن الدردري أن أوكرانيا خسرت 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد عام ونصف من الحرب، بينما تخسر فلسطين في 3 أشهر نحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى الدردري أن "القيمة الحقيقية لأثر الحرب والأثر الحقيقي هو التراجع في التنمية البشرية"، متسائلا "كم سيستغرق الوقت لاستعادة التنمية البشرية؟ هذا هو التحدي الأكبر، والتحدي الذي يجب ألا ننساه أننا لن نتمكن من إعادة بناء كل ما دمر فور وقف العمليات العسكرية وهي خسارة في التنمية البشرية أيضا."
وحذر أيضا من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية التي عمل الاحتلال على تقطيع أوصالها.
وقال: "عندما يكون الدمار في منطقة تشكل 20 % من الناتج المحلي الفلسطيني، فهذا دليل على حجم الدمار وخطورته، كما أن ما جرى في الضفة الغربية خطير للغاية، حيث جرى تقطيع أوصالها، ومنع المزارعين من تحصيل الزيتون والحمضيات، ولا رواتب ولا أجور في المؤسسات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية ولا سياحة، وتقديراتنا أن الاقتصاد في الضفة الغربية أصبح مشلولا، وبالتالي عندما تفكر بالتعافي يجب التفكير ليس في إعادة إعمار ما دمر في غزة فقط، بل التعافي في الاقتصاد الفلسطيني ككل والمنطقة.
وأكد المسؤول الأممي أهمية وضع هذه القضية اليوم على طاولة الحوار مع دول العالم في الوقت الذي شهد فيه تراجعا حادا في المنح وتقديم المساعدات بسبب الحرب في أوكرانيا والأزمات الأخرى في العالم.
وأكد ضرورة البحث في "سرعة إعادة إعمار ما دمر في غزة وشروطه وكيفيته"، في الوقت الذي نزح فيه 2 مليون مواطن في غزة داخليا وأصبحوا اليوم بلا خدمات وبلا تعليم ولا صحة ولا خدمات صرف صحي، ولقاحات الأطفال توقفت أيضا."
وبين أن الأثر غير مسبوق على غزة، مستشهدا بسورية التي خسرت 45 % من منازلها بعد 5 سنوات من النزاع، وليس في غضون شهرين أو ثلاثة، وقال" تخيلوا شراسة القصف، أوكرانيا لم تخسر هذا المعدل من الدمار في عامين من الحرب، لكن مستوى التدمير لم يصل إلى هذا الحد، وعدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال شهرين يعادل 10 أضعاف الأطفال الذين قتلوا في أوكرانيا خلال عام ونصف من الحرب".
وفيما يخص شريحة الفقراء وتوسعها في غزة وفلسطين ودول المنطقة، قال إن المؤشرات تتحدث عن زيادة عدد الفقراء بـ230 ألف شخص في الدول الثلاث المجاورة في حال السيناريو الأول (3 أشهر من الحرب)، مضيفا "قد يبدو الأمر بسيطا إذا تحدثنا عن زيادة بواقع 14 ألفا في لبنان، و43 ألفا في الأردن، وفي مصر 174 ألف شخص، يجب ألا ننسى أن هذه الدول تعاني من معدلات فقر عالية أصلا ووضع اقتصادي هش".
وأضاف: "هذه الدول كانت على وشك الخروج من أزمة كورونا، وهي تعاني من ضغوطات على المالية العامة والنمو الاقتصادي وبها نسب بطالة مرتفعة، رغم أننا شهدنا بداية تحسن في السياحة في الأردن ومصر وبداية لتوقف التدهور الاقتصادي في لبنان، بل وتعافيا في بعض القطاعات، إلا أن أن هذه الأزمة أتت لتوقف هذا التعافي وجاءت هذه الحرب كقنبلة في وضع اقتصادي إقليمي هش".
وفي حال تمدد الحرب لـ6 أشهر، وفقا للدردري، فإن عدد الذين سيقعون تحت خط الفقر في المجمل سيفوق نصف مليون شخص في الدول الثلاث.

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