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هل يمكن لتصريحات بايدن حول حكومة الكيان أن ترفع الغطاء عن رئيسها؟

12/13/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل بعد أكثر من شهرين على الدعم اللامحدود والانخراط الفعلي في قيادة العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، حمل تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أطلقه أول من أمس، مواقف تتباين مع توجهات حكومة الاحتلال، إذ طالب رئيسها المتطرف بنيامين نتنياهو بتغيير وزراء في حكومته، منتقدا مسارها في التعامل مع الواقع الميداني والأفق السياسي في غزة.
وكان بايدن قال في تصريحاته التي ألقاها خلال اجتماعه بمانحين للحزب الديمقراطي، إن حكومة نتنياهو، وخلافا لموقف واشنطن، "ترفض حل الدولتين مع الفلسطينيين"، وإنه حض نتنياهو على "تغيير حكومته".
وكان نتنياهو قد تحدّث الثلاثاء الماضي، علنا عن وجود اختلاف في الرؤية الطويلة الأمد مع بايدن، لمرحلة بعد النزاع في قطاع غزة.
وتعد هذه المرة الأولى منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر)، التي يتحدّث فيها بايدن علنا، عن وجود تباينات بينه وبين حكومة الاحتلال، إذ دعا نتنياهو لـ"تغيير حكومته بغية إيجاد حل على المدى الطويل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني".
واعتبر بايدن، أن الكيان الذي يقصف بعنف الفلسطينيين في القطاع، "بدأ يفقد تأييد الرأي العام العالمي"، مشددا على وجوب أن يتوخى الصهاينة الحذر، فـ"الرأي العام العالمي يمكن أن يتغيّر في أي وقت".
وبحسب مراقبين، لا يوجد اختلاف بين الولايات المتحدة والاحتلال على مسار الحرب الراهن والهدف المعلن لتدمير القدرات السياسية والعسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستعادة أسرى الاحتلال من قبضة المقاومة الفلسطينية، لكن هناك خلاف محوري بشأن قضية حكم غزة بعد الحرب، ما تسبب بتصاعد الخلاف في الرأي العام العالمي، فضلا عن قلق الإدارة الأميركية، من عرقلة تيارات متطرفة في حكومة الاحتلال لمسار عملية السلام ومستقبل حل الدولتين.
الوزير الأسبق مجحم الخريشا، قال: "سعت الولايات المتحدة منذ البداية، لإعطاء الكيان فرصة للقضاء على غزة، بمنحها حصانة دبلوماسية، ورخصة للقتل والتدمير، ومدها بالسلاح، وتقديم الردع في المنطقة لكي يستفرد بالقطاع منذ بداية الحرب".
وأضاف الخريشا، "هنالك تخوف جاد في الولايات المتحدة، من المغامرة والمقامرة الإسرائيلية من أن تذهب إلى توسيع نطاق الحرب، وهو ما لا تريده واشنطن، وبالتالي بروز حالة من الضغط لمنع حدوث ذلك".
وأشار إلى أن واشنطن، تشعر بأن الأحزاب اليمينية الصهيونية المتطرفة، باتت تشكل خطرا في حالة الضغط على استمرارية الحرب، وبالتالي حان وقت اتخاذ الموقف الذي قد يشكل لها ضاغطا للقبول بالأطروحات السياسية التي قد يجري العمل عليها ومنها حل الدولتين.
وأضاف، إن "حجم الخسائر المتصاعدة في صفوف الجيش الصهيوني، بات واضحا، ما سيضاعف من صورة الهزيمة والهزة التي تعرض لها الكيان في 7 أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن الولايات المتحدة، ترى بأنه قد حان الوقت للوقوف عند هذا الحد وعدم الاستمرارية في الانزلاق بالاتجاه ذاته، والذي قد يعني انهيار المنظومة العسكرية الصهيونية واتساع فجوة الثقة في الجيش الصهيوني.
وقال الخريشا، "ستلقي هذه الحرب الهمجية المستمرة على غزة، بظلالها على الحسابات الجيوسياسية في أميركا، التي كانت تنظر للشرق الأوسط كمنطقة هامشية، حاولت أن تحافظ على نفوذها فيها بتشكيل نظام إقليمي أمني واقتصادي مرتبط بها، دون أن تكون موجودة فيه بشكل مباشر، وذلك في ظل تراجع ثقة حلفائها فيها".
وقال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إنه "حتى إدارة بايدن، لا تقبل بأن يعيد الكيان احتلال القطاع، كما أن العلاقة بين الكيان والأمم المتحدة انهارت، وبالتالي من المفهوم أن تصبح الأمم المتحدة حذرة من توسيع مسؤولياتها في غزة، بخاصة بعد مقتل أكثر من مائة من موظفيها، جراء الحرب الهمجية التي تشن على عزة".
وأضاف الحجاحجة، "إن حكومة نتنياهو لم تضع أي نوع من الرؤية الجديدة طويلة المدى لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني منذ عدوانها على غزة، وربما يعود السبب لتركيزها على تدمير حماس، ولأن خطة الحكومة تتضمن إجبار سكان غزة على النزوح إلى مصر، وهي فكرة رفضتها إدارة بايدن ومصر مرارا وتكرارا".
ولفت إلى أن نتنياهو قد يأمل بأن تفتح فرص جديدة، عندما يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن الوقت الآن هو اللحظة المناسبة لتقديم أي فكرة أفضل من حل الدولتين.
وأشار إلى أن تصريحات بايدين التي تأتي بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب على غزة، يمكن أن تفهم ضمن المواقف التكتيكية للإدارة الأميركية التي لا تتنافى مع المواقف المبدئية، التي ظهرت جليا منذ بداية الحرب والغطاء السياسي والدعم المالي والعسكري للاحتلال، بل إن الإدارة الأميركية، تعتبر شريكا مباشرا في إدارة الحرب عبر وجود مستشاريها، ومشاركة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في جلسات مجلس الحرب الصهيوني.
من جهته، أشار عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إلى ذكاء إدارة بايدن، التي تداركت الموقف المتهور الذي بدأته في الأيام الأولى للحرب، والذي كان منحازا للكيان إلى موقف معتدل، يضع في الاعتبار الفاقة التي اجتاحت القطاع والعدد الهائل من القتلى المدنيين الذي تسببت به سياسات حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو.
وبحسب الغزو، فإن الحرب الهمجية التي يشنها الكيان على غزة، كشفت أن حليفا متفردا في المنطقة لواشنطن لا يكفي، وأن على واشنطن، توسيع دائرة حلفائها بما يضمن استقرار دول المنطقة.
وأوضح أن الكيان، أمسى اليوم عبئا على الولايات المتحدة، لكنه عبء مرضي عنه، وإن استمرارها حليفا وحيدا قد يقتص من هذا الرضا، وهذا يعني حتمية أن تفقد جزئيا أو كليا هذا الوضع الاستثنائي في العقود المقبلة.
وبحسب الغزو، وصلت الإدارة الأميركية لقناعة تامة بعدم قدرة دولة الاحتلال على تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها للحرب، وبالتالي يتطلب الأمر البحث عن إستراتيجية أخرى غير إستراتيجية الميدان العسكري، وهو ما قد يعزز الذهاب لمحاولة الضغط السياسي على المقاومة ومحاولة انتزاع المواقف، إما عبر ملفات الإعمار والمساعدات، أو ربما عبر وسطاء قد يكونون حاضرين في أي ترتيبات مستقبلية.
وقال الغزو، لا يوجد خلاف بين الولايات المتحدة والكيان على مسار الحرب الراهن، والهدف المعلن، هو تدمير القدرات السياسية والعسكرية لحماس واستعادة أسرى الكيان، ولكن هناك خلاف محوري بشأن قضية حكم القطاع بعد الحرب، ما تسبب بتصاعد الخلاف في الرأي العام العالمي، فضلا عن قلق الإدارة الأميركية من عرقلة تيارات متطرفة في الحكومة الصهيونية لمسار عملية السلام ومستقبل حل الدولتين.

MENAFN13122023000072011014ID1107590244

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