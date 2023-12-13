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حضور جلسات النواب في الدورة الجديدة يتذبذب بعد وقت قصير من بدايتها

12/13/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي لم تختلف الجلسة النيابية الرقابية التي التأمت صباح امس، عن جلسات رقابية سابقة عقدت منذ بداية الدورة العادية الاخيرة من عمر مجلس النواب الـ19. جوهر الشبه هنا بين ما سبق وما هو راهن، تذبذب اعداد النواب تحت القبة بعد وقت قصير من بدايتها. والدخول في مناقشة اسئلة النواب، لم يكن ليجبر رئيس الجلسة على رفعها قبل فقدان النصاب، او الاعلان عن فقدانها للنصاب.
جلسة امس، اعلن عن رفعها بعد مناقشة 5 نواب لاسئلتهم من اصل 15 نائبا أدرجت اسئلتهم على جدول الاعمال، اذ اثر النائب الاول عبد الرحيم المعايعة رفع الجلسة قبل فقدان النصاب، وربما لمح فقدان النصاب خلال سير الجلسة.
وكما حال جلسات رقابية سابقة، حولت اسئلة نيابية الى استجوابات للحكومة، ليصل عدد الاستجوابات التي أعلن عنها شفاهيا تحت القبة، منذ بداية الدورة العادية، 6 استجوابات، بيد انه لم يناقش اي استجواب حتى الآن، فالمجلس الحالي وحتى الآن (طوال سنوات عمره الثلاث)، لم يناقش تحت قبته اي استجواب نيابي.
امس، عقد النواب جلستهم الرقابية الرابعة برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي الذي عاد توا من قطر، والتقى هناك قيادات قطرية مختلفة، وبحث معهم قضايا سياسية وبرلمانية، وفي تلك الجلسة، حضرت في بدايتها غزة، فتوالى الحديث النيابي عبر كتل المجلس عن الحرب الصهيونية الدائرة منذ نحو 70 يوما على القطاع، والحادث الماساوي الذي وقع صباح امس على طريق سلحوب جرش لباص طلبة جامعيين، وأودى بحياة 5 ركاب واصاب العشرات.
وكما في جلسات سابقة، طالب ممثلو الكتل النيابية بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، معبرين عن رفضهم لسياسة التهجير القسري وازدواجبة المعايير التي يستخدمها الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية، مثمنين مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن اهل غزة، وجهوده الساعية الى وقف العدوان، مثمنين دور المستشفى الميداني العسكري الاردني في القطاع، وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية في ايصال المساعدات للاهالي هناك، معتبرين بان ارتكابات الكيان الاجرامية بحق اهالي غزة، هي ابادة جماعية، وتستوجب التدخل الدولي لوقفه.
وخلال الجلسة، ناقشت النائب صفاء المومني اجابة وزير الزراعة عن توزيع الاحطاب التي قطعت من اشجار في مناطق حرجية بعجلون، نتيجة انشاء مشاريع كبرى كـ"التلفريك".
وحول النائب سليمان ابو يحيى سؤاله بشأن انشاء مشروع سياحي في العقبة بعد توقيع اتفاقية في العام 1999، منح بموجبها مستثمر اراض على البحر بسعر 2125 للدونم الى استجواب، وقال ان المستثمر "انشئ مشروعا على جزء صغير من الارض، وتركت بقية الارض فارغة، ثم باع قطعا منها بملايين الدنانير"، مبينا "أن الحكومة الحالية بريئة من هذه الاتفاقية، والمطلوب الغاؤها واسترداد الاراضي".
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ان "الحكومة ستتابع هذه القضية بكل تفاصيلها، وستطلع المجلس على كل شيء"، بينما ناقش النائب محمد الخلايلة اجابة الحكومة على سؤاله حول مشروع صرف صحي منطقة الخربة السمرا.
في مستهل جلسة أمس، قرأ النواب الفاتحة على روح الشهيد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وروح النائب السابق عمر قراقيش، وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي إن "أيادي الغدر الآثمة، طالت بطلاً من أسود جيشنا العربي الباسل، اذ ارتقى الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي شهيداً، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن، بمواجهة مهربين على الواجهة الشمالية للمملكة، وقتل برفقة زملائه في قوات حرس الحدود، عددا، منهم ودفع بقيتهم للفرار".
وتابع الصفدي "إننا وإذ نرجو من العلي القدير، أن يتقبل شهيدنا في أعلى منازل الجنة، لنتضرع اليه تعالى، أن يمن بالشفاء العاجل على زميله البطل الوكيل أول سالم مفتن سالم، مؤكدين وقوفنا خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل ما تتخذه من خطوات، دفاعاً عن ثرى هذا الحمى، الذي سيبقى بقيادة جلالة الملك المعظم، شوكة في حلوق الطامعين، رحم الله شهيد الواجب والعزاء والمواساة لأهله الكرام".
وزاد "كما فقدنا قبل يومين النائب السابق عمر قراقيش، والذي كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، وكان مثالا في البذل والعطاء، فالرحمة والمغفرة لهم، وادعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة".
كما قرا النواب الفاتحة على روح طلبة من جامعة اليرموك، فقدوا حياتهم جراء حادث سير صباح امس.

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