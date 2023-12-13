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كي لا نتوه في مواجهة مشكلاتنا: إصلاح نتائجنا في بيسا أم إصلاح التعليم؟

12/13/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ذوقان عبيدات (1) اختبار "بيسا" ونتائج طلبتنا
نشرت "الغد" تقريرًا "تجميعيّا" لآراء عدد ممّن أسمتهم خبراء، وربما "استراتيجيين" ممن كانوا مسؤولين تربويين في مواقع متفاوتة بين وزير ومدير!
أدهشني معالي الوزير السابق بتصنيفه أسباب التراجع كما يأتي:
- عدم الاهتمام بالاستعداد للاختبارات الدولية.
- قلة الدعم الموجه للجهة المشرفة على الاختبارات الدولية.
- المتهمة الرئيسة "كورونا".
- إضراب المعلمين الشهير.
- ضعف التدريس، وضعف اهتمام المعلمين.
كما أدهشني آخرون بالقول: إن تراجع أداء طلبتنا، ناتج عن تراجع الاهتمام على مستوى السياسات التعليمية بالاختبارات الدولية، إذ تفنّنوا جميعًا بذكر التراجعات رقميّا، وكأننا نتحدث عن أرقام الأغنام، أو أسعار الخضار!!
كما طالب بعضهم بإجراء دراسات للوقوف على أسباب المشكلة، وتجرّأ معالي الوزير، وتحدث عن المكاشفة، والتركيز على المدرسة، والمساءلة، وجذب أفضل العناصر للتدريس، ولم ينسَ أهمية إجراء دراسات، على الرغم من أنه حدّد أسبابًا للتراجع ليس بينها سبب حقيقي!
وسأوضح ذلك
(2) هل لدينا دراسات؟
نعم، أجرى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذ مطلع القرن دراسات، تناولت مختلف جوانب الخلل في أداء طلبتنا، وهناك عشرات الدراسات في المركز، ومنها دراسة شاملة كنت أعددتها أن شخصيّا عن خصائص الأنظمة التعليمية التي تفوقت في الاختبارات الدولية، ودراسات حول ما يجب عمله؛ لتحسين تعلم الرياضيات والعلوم!
فالدراسات متوافرة، بل ولدينا دراسات تحليلية لتطوير التعليم، أوضحت أن هناك خرافات يجب أن تتوقف، وتحددت هذه الخرافات بما يأتي:
- الفقراء لا يتعلمون.
- أنفق أكثر.. تعلم أفضل.
- كلما صغُر حجم الفصل.. تحسّن التعلم
- زيادة وقت التعلم، تحسّن نتائج الطلبة.
- يجب أن يكون المعلمون أفضل خريجي الجامعات.
- يجب قبول الطلبة حسب قدراتهم.
إذن؛ هذه خرافات دولية، ولكنْ، لدينا مسؤولون سابقون وربما حاليّون، ما يزالون يؤمنون بها. وعلينا أن ندرك بأن ما قام به الباحث "أندرياس شلايشر" في تحليله لأنظمة الدول المشاركة في اختبار "بيسا"، وفي تحليله لنتائج هذه الدول، هو جهد يستحق أن نتأمل فيه!
حلل شلايشر نتائج :بيسا"، وأعلن الخرافات السابقة، وقال: لم يكن حجم الفصل، أو مستوى تأهيل المعلم، أو حجم الإنفاق على التعليم، ولا طول المناهج، ولا طول مدة التعلم، لم يكن أي منها حاسمًا في تحديد نتائج التعلم.
سبق أن ذكرت هذا في سلسلة مقالات كتبتها في 2020، المشكلة في الدراسات هي أننا لا نطّلع عليها!!
(3)ما خصائص النظم التعليمية الناجحة؟
أشارت بحوث وازنة أن الولايات المتحدة جمعت سنة 2009 نخبة من المفكرين البارزين؛ لتحليل ماذا يمكن أن تستفيد من دراسة النظم التعليمية المتقدمة، وخلصوا إلى ما يأتي:
1 - إقناع المجتمع بالاستثمار في المستقبل عن طريق التعليم، وأن من الأفضل هو التنافس على جودة العمل وليس سعره.
2 - الإيمان بأن كل طالب قادر على التعلم، وتحقيق مستويات أداء مرتفعة.
3 - جعل خبرة التعلم شخصية، عن طريق تمايز التعليم– من دون التخلي عن المعايير.
4 - لا يمكن لجودة النظام التعليمي أن تتجاوز جودة معلميه. فالمعلمون هم سقف الإصلاح، ولذلك، لا بد من تنمية المعلمين، وتشجيعهم على النمو المهني، وتحسين بيئة التعلم، وربط رواتب المعلمين بمستويات أدائهم.
5 - جذب أقوى المديرين إلى أصعب المدارس. فالإدارة عامل حاسم.
6 - تماسُك السياسات، واستدامتها إلى أقصى حد ممكن، وعدم تعريضها لتقلبات مفاجئة.
هذه هي الدروس التي تعلمَتها الولايات المتحدة من أنظمة التعليم المتفوقة، مثل سنغافورة، وتايبه، واليابان، وكوريا، وفنلندا.
(4)هل نريد تعليمًا جيدًا، أم تعليمًا وفق الاختبارات الدولية؟
يمكن بسهولة أن تشير مقترحات المشاركين في ندوة جريدة الغد- وبعضهم ليس مهتمّا- إلى اقتراحات، تقضي بإعداد طلبتنا للاختبارات الدولية. لذلك، يقولون: إن أهداف الاختبارات الدولية هي تطبيقات عملية، وتفكير وانعكاس المناهج على السلوك. لذلك، رأوا أو بعضهم- للأسف- أن الحل، هو في تدريب الطلبة على أداء الاختبارات الدولية، ودعم الجهة الإدارية المشرفة عليها.
ويجب التوضيح هنا بقوة، أن الاختبارات الدولية تقيس أهداف التعليم والمناهج، ولا تقيس محتوياتها، إذن؛ علينا أن نركز على أهداف التعليم، وليس على إعداد الطلبة للامتحانات الدولية، علمًا بأن أهداف التعليم الأردنية، هي نفسها أهداف الاختبارات الدولية؛ فالمشكلة عندنا أننا نعلّم المواد الدراسية، ولا نعلم أهدافها، وشتان بين السلوكين!!
(5) ماذا نعلّم طلبتنا؟
الجواب: نعلمهم المواد الدراسية:
نكتبها لهم في مناهج القرن التاسع عشر، ويشرحها لهم معلم القرن الخامس عشر، ويمتحنهم فيها معلم الصين قبل الميلاد؛ "كل طالب (بيسوي) قد ما بحفظ"، أو ومن يحفظ مقدار حرف يراه!
فالامتحان حفظ، وكما قال د. محمود المساد: نفتخر بأن الأسئلة كلها من الكتاب، وقلت أنا: نحتفل بالحفّاظ، وليس بالمبدعين والمبتكرين!
لن نتقدم تعليميّا إلّا بتحديد المشكلة!
فهل مشكلتنا هي تدني مستوى طلبتنا في الاختبارات الدولية، أم تدني مستوى التعليم؟ لا أعتقد بأن أحدًا من العاملين عليها أو حتى من المؤلفة قلوبهم، يرى أن مشكلتنا هي ضعف أدائنا في الاختبارات الدولية! وإذا كنا نعتقد بأن مشكلتنا هي في التعليم، فإن الحل هو في إصلاح التعليم! ولا شيء غير ذلك!
فما المطلوب لإصلاح التعليم؟
(6) إصلاح التعليم
في ضوء ما سبق فإنني أقترح حلولا عاجلة، فالحلول بعيدة المدى معروفة، إصلاح معضلات: المناهج، والبيئة المدرسية، والقيادات التربوية، والمجالس.. إلخ.
المطلوب إصلاح ما يحدث في الصف المدرسي، وهذا يتطلب إجراءات سهلة، يمكن أن تظهر نتائجها خلال فترة لا تزيد على عام. ولقد أعددت مشروعًا لذلك، سأقدمه إلى وزارة التربية والتعليم خلال يومين، وهو يستند على الدخول في عمق الصف، وفي ذهن المعلم، وبدء حركة سريعة لتعليم التفكير!

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