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حادثة سلحوب هل تكمن المشكلة في التوقيت الشتوي؟

12/13/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات وسط دعوات لتأخير دوام طلبة الجامعات، إلى ما بعد بزوغ الشمس، أكد خبراء ومختصون، أن العمل بالتوقيت الذي ثبتته الحكومة، يحتاج لتعديل من أجل ما أسموه بـ"مصلحة الطلبة"، وجاءت هذه الدعوات، بعد حادثة انزلاق حافلة أمس، تتبع لجامعة رسمية، توفي فيها 5 طلاب وأصيب 35 آخرون.
الدعوة التي أطلقها عضو مجلس الأعيان د. إبراهيم البدور، شدد خبراء على أهميتها، مشددين على ضرورة إعادة الحكومة التفكير والنظر بالتوقيت الصيفي، وبأن يجري تأخير دوام طلبة الجامعات، أُسوةً بطلبة المدارس على أقل تقدير.
وقال البدور، إن التوقيت الذي يخرج فيه الطلبة من بيوتهم، يكون قبل بزوغ الشمس بأكثر من ساعة، وخلاله يكون مدى الرؤية وخصوصا في أوقات الشتاء صعبا وغير واضح.
وبين أن الحكومة، أخذت قرارا بتثبيت التوقيت الصيفي وتأخير دوام الطلبة في المدارس، لذلك يفضل تأخير دوام الطلبة لتقليل نسبة حصول أي مكروه له، يكون سببه التأخر في بزوغ الشمس، خصوصا خلال الشتاء.
ويرى الأستاذ الجامعي د. حسن الفقهاء، أن طلبة الجامعات يخرجون إلى جامعاتهم فيما يكون الوقت مظلما، يترافق معها سوء الأوضاع الجوية، ما يشكل خطرا على حياتهم.
ودعا الفقهاء الجامعات لإعادة ترتيب أوضاع دوام طلبتها بالتأخير لساعة أو ساعتين، ريثما يتسنى للطلبة، كشف الطريق والوصول آمنين إلى جامعاتهم ومحاضراتهم.
وبين أن الجامعات خلال انتشار فيروس كورونا، فعلت الأنظمة الذكية، مشددا - على الأقل، أن تكون المحاضرة الأولى عبر تقنيات الـ(أون لاين)، لحين بزوغ الشمس، ومن ثم ينطلقون إلى جامعاتهم، إذا لم يكن بالإمكان تأخير الدوام.
وشاطره الرأي د. رياض الصرايرة الذي أكد تفعيل الدوام عن بعد للحصص الصباحية في الجامعات أثناء فترة الشتاء، حماية للطلبة، أو تعديل التوقيتين الصيفي والشتوي، بما يتيح لهم الخروج الى محاضراتهم في ضوء النهار.
واعتبر الصرايرة، أن خروج الطلبة في هذه الأوقات مجازفة بأرواحهم وأرواح عاملي الجامعات، لافتا إلى إمكانية وقوع أحداث للطلبة أو الطالبات، في مثل هذه الأوقات، عند خروجهم صباحا لجامعاتهم، مشددا على أهمية البعد الاجتماعي والنفسي للطلبة، باعتباره أولوية أكثر من البعد الاقتصادي.
من جهته أشار د. باسم تليلان لضرورة أن تتخذ الجامعات بعد تكرار هذه الحوادث إجراءات لحماية الطلبة والحرص عليهم، سواء بتأخير دوام الجامعات لساعة أو ساعتين، أو تفعيل دوام الـ(أون لاين) في المحاضرات والحصص المبكرة، أسوة بالمدارس.
وشدد تليلان على أن التوقيت الشتوي، يقرره المناخ وتداعياته وتأثيراته على الناس، متسائلا حول الأثر الاقتصادي له، معتبرا بأنه لا يسهم بتحسين الاقتصاد، داعيا الحكومة لاتخاذ أي إجراء يحمي أبناءنا وأطفالنا، وعدم تكرار حادثة سلحوب التي أودت بحياة الطلبة، وقبلها حادثة لطلاب جامعة الزرقاء.
وشدد على مراعاة الظروف المناخية وتغيراتها وتأثيراتها في أوقات الصباح الباكر، سواء بشأن طلبة الجامعات أو الموظفين أو عمال المصانع الذين يخرجون باكرا إلى أماكن عملهم، لافتا إلى أن هذه القضية لا تخص الطلبة وحدهم، بل يتضرر منها الكثير من المواطنين، بخاصة إذا ما انتبهنا إلى أوقات الانزلاقات والانجمادات والظروف الجوية الصعبة، وحوادثها القاسية.

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