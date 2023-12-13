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المحامين: قرارات عملية لمحاكمة سفاحي الكيان الصهيوني

12/13/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت نقابة المحامين أمس توقفا عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء التوقف عن الترافع بالتزامن مع توقف مماثل في دول عربية وأجنبية استجابة لدعوة من اتحاد المحامين العرب ونقابات محامين في دول إسلامية وأجنبية من أجل التضامن مع الحق الفلسطيني.
وتم خلال التوقف مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.
وقال نقيب المحامين يحيى أبوعبود إن تجاوب المحامين مع التوقف كان كبيرا في مختلف محاكم المملكة.
وأشار إلى أن النقابة تشارك في الجهود المبذولة عربيا ودوليا لمحاكمة الكيان الصهيوني وقادته على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكان آخرها المشاركة في إعلان الجزائر الذي تضمن اتخاذ قرارات عملية إجرائية لتقديم الشكاوى ضد قادة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأمام الدول التي تأخذ بالاختصاص العالمي لقضائها الجنائي بمشاركة محلية ودولية واسعة، حيث جرى تشكيل الفرق وتحديد المهام لجمع الأدلة وتوثيق الجرائم.
وشاركت نقابة المحامين ممثلة بنقيبها وأعضاء في مجلس النقابة ومنتسبيها وموظفيها في حملة التبرع بالدم التي أطلقتها النقابات المهنية لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمساهمة في إنقاذ حياة الجرحى العدوان الصهيوني على القطاع.
وتقيم نقابة المحامين الجمعة يوماً لتضامن المحامين وعائلاتهم مع الشعب الفلسطيني وذلك في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة)، يتضمن فعاليات ونشاطات تدعم الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف المجازر والعدوان الصهيوني.

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