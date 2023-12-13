مع عدم توفر المعدات الطبية.. كيف تلد النساء في غزة خلال فترة الحرب؟



حسب موقع Middle East Eye البريطاني، استخدمت نور معين مقصاً خاصاً بالورق ومشبك غسيل لقطع الحبل السري لابن أختها التي ولدت خلال أيام القصف على قطاع غزة في ظروف تفتقر إلى الكهرباء، إذ استعانت بإضاءة من هاتفها المحمول فقط.



إذ لا توجد معدات لكي تستخدمها الممرضة، البالغة من العمر 25 سنة فقط، أثناء استقبال مولود أختها على أصوات الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي من الاحتلال الإسرائيلي، رغم قربهم من المستشفى، فإن العائلة لم يكن بمقدورها المغامرة بالخروج من المنزل خلال الليل للوصول إلى المشفى بسبب الغارات الجوية في المنطقة.



بالإضافة إلى أن المستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة كانت مكتظة بالشهداء أو جرحى الهجمات الإسرائيلية. لم يكن أمام آية، شقيقة نور، خياراً آخر سوى الولادة في منزل الأسرة، الذي نزحت إليه في وقت سابق من الحرب.



الولادة في غزة والغارات الجوية

في ليلة مظلمة ومليئة بالتحديات، شاركت ندى نبيل، البالغة من العمر 31 عاماً، وهي أخت زوجة السيدة آية، قصتها، فحسب نفس المصدر بدأت قصتها في ساعة متأخرة من الليل، حيث بدأت آلام المخاض بشدة، وكان على العائلة التحلي بالشجاعة واتخاذ القرارات الحاسمة.



وفي حديثها، قالت ندى: "كانت الآلام شديدة لدرجة لا يمكن تحملها، ورغم الوضع الخطير، لم نكن نفكر حتى في الانتقال إلى المستشفى، حيث كان ذلك يعرّض حياة آية ورضيعتها لخطر محدق. كان القصف مستمراً، وصوت الدبابات الإسرائيلية يعلو في المنطقة".



وأضافت ندى: "لم نكن نعرف كيف نتصرف في ظل الظروف الصعبة، ولكن كان علينا التصرف بسرعة، وكانت آية في حاجة ماسة للمساعدة".

نور، شقيقة زوج آية، كانت تعود تجاربها في مجال المساعدة في عمليات الولادة، ولكن هذه المرة كانت تواجه تحديات جديدة. وفي ظل غياب الكهرباء، كان يتعيّن عليهن الاعتماد على الإضاءة البسيطة، ولكن هذا الخيار لم يكن متاحاً في المنزل.



وفي إطار الظروف القاسية التي فرضتها إسرائيل على غزة بقطع إمدادات الكهرباء والوقود، وجدت العائلة نفسها تعيش في ظلام تام، واستخدمت آخر ما تبقى من بطاريات الهواتف لتوفير الإضاءة اللازمة لعملية الولادة.



وفي هذا السياق، أوضحت ندى: "كنا نعيش في ظل الحروب السابقة، لكن هذه المرة كانت التحديات أكبر، واستخدمنا ضوء كشاف الهواتف لمساعدة نور في رؤية العملية بوضوح".



تركت العائلة منزلها في شارع الرمال بوسط مدينة غزة خلال أول أيام الحرب، ولجأت إلى منزل أسرتهم في منطقة الصحابة. كان هذا المنزل واسعاً، واستقبل العديد من الأسر المتضررة، حيث جمعتهم الرغبة المشتركة في البقاء معاً خلال هذه الظروف الصعبة.



وختمت ندى حديثها بوصف المشهد الفريد لولادة الطفلة في هذه الظروف الصعبة، حيث تجمعت النساء حول آية، والرجال خارج المنزل يصلون من أجل سلامتها. كانت أصوات القصف مرتفعة، وصرخات الألم تتناغم مع الصلوات والتشجيعات من الموجودين.



وفي الختام، وصفت ندى اللحظة بأنها سريالية وصعبة التصديق، وأشارت إلى أن الجميع كانوا يرددون الدعاء من أجل السلامة والصبر، في محاولة لتخطي هذه التجربة الصعبة بروح إيجابية وتضامن قوي.



الولادة دون معدات طبية في غزة

وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً دمر فيه 52 منشأة طبية، وحطم أكثر من 56 سيارة إسعاف في قطاع غزة. واستشهد إثرها ما لا يقل عن 283 من اختصاصيي الرعاية الصحية.



يصل إجمالي عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا لأكثر من 18 ألفاً، وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا من المدنيين، خاصة بين الأطفال والنساء.



لم يكن لدى أسرة آية توقع بأنها ستواجه ولادة مبكرة، وكانوا غير مستعدين بأي خطط طارئة. وبدون معدات طبية، اضطروا للاعتماد على الأغراض المنزلية التي كانت أمامهم.



وفي سياق مأساوي آخر، كانت لحظات حياة أيّة محفوفة بالمخاطر. بينما كانت ندى تحمل المشعل وتقرأ القرآن، كانت تنتظر ولادة آية التي كانت تناضل من أجل البقاء. وقالت ندى: "كان الوقت ينفد، وكنا نخشى على حياة الرضيعة. كانت لحظة رعب وصراخ، ولكن عندما ولدت آية أخيراً، انفجرت الفرحة والبكاء في آن واحد".

تفاصيل المأساة لا تتوقف هنا. بعد الولادة، اضطرت نور لتقديم رعاية ما بعد الولادة باستخدام أدوات بسيطة مثل المقص الورقي المعقم ومشابك الغسيل، فكانت تحتاج إلى الاستفادة من كل ما توفره الظروف المحيطة بها.



وأضافت ندى: "كان علينا البحث عن مستلزمات طبية بسيطة بأيدينا. استخدمنا كل ما وجدناه لضمان سلامة آية والرضيعة، والحمد لله كانت النتيجة إيجابية".



وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، استمرت قصة الصمود والتحدي. يقول الدكتور عدن راضي، طبيب الولادة وأمراض النساء في مستشفى العودة بشمال قطاع غزة: "هناك نحو 5 آلاف امرأة حبلى في غزة تحتاج إلى رعاية صحية منتظمة، وهو أمر يعكس الحاجة الملحة لدعم صحي في هذه الظروف الصعبة".



تحمل الطفلة التي وُلدت في هذا السياق الصعب اسم "ماسة"، لتكون تذكيراً بالقوة والثبات في وجه التحديات. وختمت ندى: "رغم كل الصعاب، أصررنا على أن تبصر هذه الحياة في ظل الأوضاع القاسية، وهي الآن جزء لا يتجزأ من حياتنا".



مخاطر الولادة في المنزل

يعتبر اللجوء إلى الولادة في المنزل خياراً تقوم به بعض النساء، لكن ما هي المخاطر المحتملة لهذا الاختيار؟

في ظل هذا الاتجاه المتزايد نحو الولادة في المنزل، تشير الأبحاث إلى أن هناك ارتباطاً متزايداً بين هذا الاختيار وبين احتمالية ارتفاع معدل وفاة الرضيع وحدوث نوبات مرضية واضطرابات في الجهاز العصبي.



على الرغم من ذلك، يُظهر البحث أيضاً أن بعض الإجراءات يمكن أن تخفض من هذه المخاطر، مثل الحصول على مساعدة من ممرضة قابلة معتمدة والتواصل مع طبيب متخصص في طب التوليد.

تأكيداً على أهمية التحضير للولادة بالمنزل، يُشدد على أن اختيار اختصاصيي الرعاية الصحية المناسبين ووضع خطة متكاملة يمكن أن يساهم في تقليل المخاطر، من خلال اختيار قابلة معتمدة والتحدث مع الطبيب المعني، يمكن للنساء تحسين فرص نجاح تجربة الولادة في المنزل.



وماذا عن الاستعداد الفعَّال للولادة في المنزل؟ يُشدد على ضرورة اختيار اختصاصي رعاية صحية ذوي كفاءة عالية والتفاوض بشأن خطة الولادة. ويُشجع على حضور دورات التحضير للولادة لضمان استعداد الأم لما قد تواجهه أثناء عملية الولادة.



أخيراً، ولتأمين السلامة، يجب على المرأة الحامل والمستعدة للولادة في المنزل أن تضع خطة للانتقال إلى المستشفى في حالة الضرورة. هذا يتطلب مناقشة مع طبيب حالات الطوارئ المحتملة وترتيب وسيلة للنقل إلى المستشفى بشكل فوري، إذا لزم الأمر.

المصدر (عربي بوست)