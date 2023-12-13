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ارتقاء مراسل قناة الميادين في غزة

12/13/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد الصحفي في قناة "الميادين" عبد الكريم عودة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين القتلى إلى 87 منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، بأنه لم ير قط مقتل هذا العدد الكبير من الصحفيين خلال فترة زمنية قصيرة كهذه، مثلما يحدث في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

ورفعت "مراسلون بلا حدود" في 31 أكتوبر الماضي دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" ضد الصحفيين في غزة.

وأوضحت المنظمة أن الدعوى تتعلق "بثمانية صحفيين فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق مدنية في غزة، وصحافي إسرائيلي قتل في 7 أكتوبر أثناء تغطيته هجوم حماس على الكيبوتس الذي كان يعيش فيه".

كما تشير الدعوى إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

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