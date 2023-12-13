حكومة غزة: آلاف الأطنان من المساعدات مكدسة على الجانب المصري من رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الإعلام الحكومي بغزة إن الآلاف من أطنان
المساعدات لغزة مكدسة على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبا بإدخالها فورا.
وأكد الإعلام الحكومي أن الوضع في قطاع غزة
كارثي ولا يحتمل المماطلات والتسويف لإدخال المساعدات.
وحذر من أن أهالي غزة يعانون نقصا حادا في
الغذاء والماء والدواء والقطاع يقترب من المجاعة.
وأوضح الإعلام الحكومي بغزة أن قطاع غزة يحتاج
يوميا إلى 1000 شاحنة من الإمدادات والمساعدات.
كما حذر من مواقف واشنطن والمنظمات الدولية
المتماهية مع الاحتلال في تجويع وقتل فلسطينيي غزة. (الجزيرة نت)
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