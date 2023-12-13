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حكومة غزة: آلاف الأطنان من المساعدات مكدسة على الجانب المصري من رفح

12/13/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الإعلام الحكومي بغزة إن الآلاف من أطنان المساعدات لغزة مكدسة على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبا بإدخالها فورا.

وأكد الإعلام الحكومي أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولا يحتمل المماطلات والتسويف لإدخال المساعدات.

وحذر من أن أهالي غزة يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والقطاع يقترب من المجاعة.

وأوضح الإعلام الحكومي بغزة أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 1000 شاحنة من الإمدادات والمساعدات.

كما حذر من مواقف واشنطن والمنظمات الدولية المتماهية مع الاحتلال في تجويع وقتل فلسطينيي غزة. (الجزيرة نت)

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