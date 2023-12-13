نتنياهو: لن نسمح بوقف إطلاق النار الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو إن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تخدم حركة المقاومة
الإسلامية (حماس) ولن تسمح "إسرائيل" بذلك الآن.
ويواصل الاحتلال حرب الإبادة على غزة لليوم الـ68
على التوالي، إذ شن جيش الاحتلال اليوم غارات على مناطق متفرقة من القطاع، وواصل
عملياته البرية في عدة محاور أبرزها خان يونس وحي الشجاعية، حيث اعترف بمقتل 10 من
جنوده معظمهم ضباط في كمين لكتائب القسام.
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