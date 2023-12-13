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نتنياهو: لن نسمح بوقف إطلاق النار الآن

12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تخدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولن تسمح "إسرائيل" بذلك الآن.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة على غزة لليوم الـ68 على التوالي، إذ شن جيش الاحتلال اليوم غارات على مناطق متفرقة من القطاع، وواصل عملياته البرية في عدة محاور أبرزها خان يونس وحي الشجاعية، حيث اعترف بمقتل 10 من جنوده معظمهم ضباط في كمين لكتائب القسام.

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