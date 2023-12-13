Thursday, 14 December 2023 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشطة الغزاوية حاضرة بين صفوف المقاومين (فيديو)

12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الثلاثاء، فيديو لبعض من مقاتليها في ساحة المعركة شرقي مدينة خان يونس.


ويظهر في الفيديو المنشور، بعض مقاومي "سرايا القدس" في محاور التقدم في خان يونس، أثناء قيامهم بـ"استراحة محارب"، وبعض منهم يطهون الطماطم.

سرايا القدس تبث فيديو للرباط في غزة ودك العدو (شاهد)


وظهر في الفيديو المنشور، على قناة "سرايا القدس" عبر "تلغرام"، "الشطة الغزاوية" (معجون الفلفل الأحمر) بجوار أحد المقاومين أثناء قراءة القرآن، وفي بعض اللقطات يظهر المقاومين وهم يتناولون الطماطم وبجوارها "الشطة".


ومن المعروف أن أهل قطاع غزة يتناولون بكثرة "الشطة" وفي الكثير من الأحيان تكون متواجدة على جميع الموائد ويستخدمونها بكثرة في طعامهم.





MENAFN13122023000072011014ID1107590230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث