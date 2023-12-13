الشطة الغزاوية حاضرة بين صفوف المقاومين (فيديو)



ويظهر في الفيديو المنشور، بعض مقاومي "سرايا القدس" في محاور التقدم في خان يونس، أثناء قيامهم بـ"استراحة محارب"، وبعض منهم يطهون الطماطم.

سرايا القدس تبث فيديو للرباط في غزة ودك العدو (شاهد)



وظهر في الفيديو المنشور، على قناة "سرايا القدس" عبر "تلغرام"، "الشطة الغزاوية" (معجون الفلفل الأحمر) بجوار أحد المقاومين أثناء قراءة القرآن، وفي بعض اللقطات يظهر المقاومين وهم يتناولون الطماطم وبجوارها "الشطة".



ومن المعروف أن أهل قطاع غزة يتناولون بكثرة "الشطة" وفي الكثير من الأحيان تكون متواجدة على جميع الموائد ويستخدمونها بكثرة في طعامهم.









