استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني (29 عاما) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.
وأكد مدير مستشفى الرازي بجنين فواز حماد، في بيان، أن الشاب استشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي.
وذكر شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في مخيم جنين، واقتحم جنود الاحتلال عددا من مساجد المخيم، واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء، في خطوة استفزازية.
--(بترا)
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