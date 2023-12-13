القسام تستهدف دبابات وجرافة شمال القطاع وجنوبه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتي ميركافا للاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".
وأضافت القسام "استهدفنا جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة".
وأكدت استهداف 3 دبابات ميركافا شرق مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ.
وقالت كتائب القسام "ندك حشودا العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخان يونس بقذائف الهاون".
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