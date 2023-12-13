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القسام تستهدف دبابات وجرافة شمال القطاع وجنوبه

12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتي ميركافا للاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".
وأضافت القسام "استهدفنا جرافة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة".
وأكدت استهداف 3 دبابات ميركافا شرق مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ.
وقالت كتائب القسام "ندك حشودا العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخان يونس بقذائف الهاون".

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