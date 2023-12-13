لبيد: نتنياهو يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لم يتعلم شيئا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا يمكن له الاستمرار في قيادة البلاد".
وأضاف لبيد أن نتنياهو "يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية، فيما يُقتل جنودنا كل يوم وسط حرب مريرة".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال أمس الثلاثاء إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب الحرب على غزة، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء تغيير على حكومته اليمينية المتطرفة.
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