Thursday, 14 December 2023 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبيد: نتنياهو يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية

12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لم يتعلم شيئا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا يمكن له الاستمرار في قيادة البلاد".
وأضاف لبيد أن نتنياهو "يعمل على الكذب والتحريض وخلق الكراهية، فيما يُقتل جنودنا كل يوم وسط حرب مريرة".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال أمس الثلاثاء إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب الحرب على غزة، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إجراء تغيير على حكومته اليمينية المتطرفة.

MENAFN13122023000072011014ID1107590227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث