رئيس الأركان الإسرائيلي: ما جرى في الشجاعية حدث صعب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي إن "ماجرى أمس، في الشجاعية حدث صعب" في إشارة إلى مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) في الحي الواقع بمدينة غزة شمالي القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية، قائلا إن المرحلة الحالية من عمليته تعد مرحلة متقدمة في ما سماه مجهود تطهير الحي من حماس وتجريدها من قدراتها.-(الجزيرة)
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