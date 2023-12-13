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رئيس الأركان الإسرائيلي: ما جرى في الشجاعية حدث صعب

12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي إن "ماجرى أمس، في الشجاعية حدث صعب" في إشارة إلى مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) في الحي الواقع بمدينة غزة شمالي القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية، قائلا إن المرحلة الحالية من عمليته تعد مرحلة متقدمة في ما سماه مجهود تطهير الحي من حماس وتجريدها من قدراتها.-(الجزيرة)

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