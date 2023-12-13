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وزير خارجية الاحتلال: سنواصل الحرب على غزة مع الدعم الدولي أو بدونه

12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "مع أو بدون الدعم الدولي".
وقال كوهين في بيان إن "اسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس مع أو بدون الدعم الدولي"، مشيرا إلى أن وقف لإطلاق النار في المرحلة الحالية هو "هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".-(وكالات)

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