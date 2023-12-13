وزير خارجية الاحتلال: سنواصل الحرب على غزة مع الدعم الدولي أو بدونه

وزير خارجية الاحتلال: سنواصل الحرب على غزة مع الدعم الدولي أو بدونه
التاريخ
12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "مع أو بدون الدعم الدولي".
وقال كوهين في بيان إن "اسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس مع أو بدون الدعم الدولي"، مشيرا إلى أن وقف لإطلاق النار في المرحلة الحالية هو "هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".-(وكالات)
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